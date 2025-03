Ciągnik Porsche trafił na aukcję. Ile zapłacą za niego Amerykanie?

Zabytkowe maszyny rolnicze od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów na całym świecie. Tym razem miłośnicy klasycznych traktorów będą mieli okazję nabyć wyjątkowy egzemplarz – Porsche-Diesel Junior 108 z 1958 roku, bo model ten trafi na aukcję w USA.

To prawdziwa gratka dla pasjonatów historycznych pojazdów rolniczych, bo choć w Niemczech i Austrii ciągniki Porsche są w posiadaniu kolekcjonerów, to w USA stanowią niemal ewenement. Porsche-Diesel Junior 108 stanowi więc niemal sensację, a organizatorzy aukcji liczą na sporą cenę.

Traktory Porsche – niezapomniana historia

Po II wojnie światowej niemiecki producent Ferdynand Porsche, znany później głównie z luksusowych samochodów sportowych, skierował się w stronę produkcji sprzętu rolniczego. Musiał tak zrobić, bo jego zaangażowanie w produkcję wojenną było znane i niemile widziane. Choć jego fabryki były w opłakanym stanie, to potencjał inżynierski był znakomity.

W latach 50. i 60. Porsche wytwarzało serię traktorów napędzanych silnikami wysokoprężnymi, które wyróżniały się solidną konstrukcją i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Model Junior 108 był jednym z najmniejszych i najbardziej praktycznych traktorów w tej gamie ciesząc się powodzeniem użytkowników. Dziś takie maszyny są rzadkością i stanowią cenne eksponaty w kolekcjach na całym świecie.

Specyfikacja i stan zachowania aukcyjnego Porsche

Wystawiony na aukcji egzemplarz Porsche-Diesel Junior 108 został starannie odrestaurowany. Traktor wyposażony jest w jednocylindrowy silnik diesla o mocy 14 KM oraz 6-biegową manualną skrzynię (trzy biegi do przodu i trzy wstecz). Zachował oryginalne elementy, w tym opony, reflektory i dźwignie sterujące. Jego charakterystyczny czerwony lakier podkreśla klasyczny design tego pojazdu. Choć właściciel wymienił niektóre materiały eksploatacyjne, wszystkie kluczowe podzespoły pozostały w autentycznym stanie, co dodatkowo zwiększa wartość tego unikalnego egzemplarza.

Ile może kosztować ten rzadki traktor?

Eksperci szacują, że wartość Porsche-Diesel Junior 108 mieści się w przedziale od 25 000 do 40 000 euro. Jednak kolekcjonerzy z USA mogą podbić cenę jeszcze wyżej,biorąc zwłaszcza pod uwagę doskonały stan zachowania oraz rzadkość modelu. Historyczne traktory Porsche stają się coraz bardziej poszukiwane na rynku, a ich ceny stale rosną.

Jak to często w historii mechanizacji rolnictwa bywa, Porsche Junior 108 to dowód na to, że firma potrafiła łączyć nowoczesne technologie z solidnym wykonaniem. Dla kolekcjonerów i entuzjastów zabytkowej motoryzacji ten traktor to nie tylko sprzęt rolniczy, ale także kawałek motoryzacyjnej historii.

Aukcja, na której zostanie wystawiony ten wyjątkowy egzemplarz, może przyciągnąć uwagę kolekcjonerów z całego świata. Czas pokaże, jaka będzie ostateczna cena tego niezwykłego traktora i kto stanie się jego nowym właścicielem. Oraz przede wszystkim za ile.

