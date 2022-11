Ciągnik nie odpala w czasie mrozów. Od czego zacząć?

Mamy jesień i choć klimat wyraźnie nam się ociepla, to na pewno możemy jeszcze liczyć na to, że przyjdzie mniejszy lub większy mróz. Ten, jak od dawna wiadomo, nie lubi się z silnikami diesla i pewnego mroźnego poranka może się okazać, że nasz ciągnik nie zapali. Co wtedy?

Ciągnik rolniczy to maszyna, którą coraz częściej wykorzystujemy w rolnictwie przez cały rok. Z tego powodu, a przynajmniej w teorii, każdego dnia, w każdych warunkach i temperaturze musi dać się uruchomić. Czasem jednak po przekręceniu kluczyka silnik nie odpala, a im zimniej na dworze, tym prawdopodobieństwo ciszy pod maską się zwiększa.

Każdy ciągnik ma dwie instalacje, które z mrozem się nie lubią: paliwową i elektryczną. Obie bywają źródłem problemów i szczególnie zimą wymagają zwiększonej uwagi użytkownika maszyny. Obie też osobno i wspólnie mogą unieruchomić ciągnik, powodując jego nagłą awarię. Samodzielnie diagnozując przyczynę unieruchomienia maszyny, musimy przyjrzeć się więc każdej z nich osobno, ale także kompleksowo.

Instalacja paliwowa w czasie mrozów

Nikt już dziś nie jest zaskoczony tym, że od października do marca używamy zimowego oleju napędowego. Posiada on formułę zapobiegającą wytrącaniu się w ujemnych temperaturach frakcji parafinowych w oleju napędowym. To właśnie związki parafiny, całkowicie nieszkodliwe latem, przy ujemnych temperaturach zmieniają stan skupienia z płynnego na stały, powodując nieraz całkowity brak przepływu paliwa w przewodach czy filtrach instalacji paliwowej. Skutkuje to niemożliwością uruchomienia silnika oraz może doprowadzić do poważnych awarii instalacji paliwowej w nowoczesnych układach zasilania.

Jednak samo zalanie zbiornika ciągnika rolniczego paliwem zimowym nie wystarczy. Musimy zadbać, żeby resztki “letniego” zostały całkowicie zużyte niemal do ostatniej kropli. Dlatego przygotowując ciągnik do nadchodzących chłodów i mrozów, zadbajmy o wcześniejsze tankowanie zimowym olejem napędowym pochodzącym z wiarygodnego źródła.

Dlatego w przypadku problemów z odpaleniem ciągnika w czasie mrozów musimy być pewni, że układ paliwowy jest całkowicie sprawny, a jego przepustowość w niczym nieograniczona. Zimowy olej napędowy daje nam taką pewność.

W nowoczesnych ciągnikach wyposażonych w układ selektywnej katalitycznej redukcji spalin SCR problemów w czasie silnych mrozów może przysporzyć także instalacja płynu AdBlue. Dzieje się tak dlatego, że roztwór mocznika nie jest odporny na długotrwałe działanie mrozu. Niskie temperatury powodują przyspieszony proces krystalizacji płynu, a taki nie nadaje się do zastosowania i może uszkodzić instalację SCR.

Producenci i serwisy maszyn rolniczych zalecają w czasie zimowania kombajnów całkowite opróżnienie zbiornika AdBlue oraz jego dokładne umycie i osuszenie wraz z przewodami. W przypadku wielotygodniowego przestoju ciągnika w czasie zimy postępujemy analogicznie.

Nieusunięty na okres zimowy “stary”, skrystalizowany płyn w przypadku próby odpalenia ciągnika może spowodować wywołanie błędów komputera i kosztowną akcję serwisową naszego sprzętu.

Instalacja elektryczna w czasie mrozów

Przy problemach z instalacją elektryczną w czasie mrozów wszystkim na myśl przychodzi jeden podejrzany – akumulator. Rzeczywiście tak jest, choć nie we wszystkich przypadkach. Ale po kolei.

Akumulator jako źródło zasilania faktycznie jest mało odporny na silne mrozy. Dzieje się tak dlatego, że im bardziej jest na minusie, tym bardziej spada moc rozruchowa akumulatora. Inaczej: przy minus 20 stopniach Celsjusza moc rozruchowa spada nawet o połowę i to przy nowym akumulatorze, a im jest on starszy, tym spadek ten jest większy. Wynika to z powodu zachodzących w nim procesów fizykochemicznych i jak dotąd nie wynaleziono na to sposobu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem przy kilkumiesięcznym postoju jest po prostu wyciągnięcie baterii z ciągnika i schowanie jej w ciepłe i suche miejsce. Przechowując tak akumulator, trzeba przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać jego stan, a przed zamontowaniem go do ciągnika podłączyć do ładowania na co najmniej 24 godziny.

Akumulator to jednak tylko jeden z elementów całej instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za rozruch silnika. Bardzo ważne są jego zaciski, czyli klemy. Od ich prawidłowego montażu zależy właściwe i bezstratne przewodzenie prądu o natężeniu niejednokrotnie przekraczającym 1000 A. To ogromne i niebezpieczne natężenia, dlatego klemy muszą być zawsze w jak najlepszej kondycji i mocno zaciśnięte na słupkach akumulatora. Słabo dokręcona klema jest przyczyną szybkiego rozładowania baterii oraz najczęściej jej wybuchu.

Nie mniej ważnym elementem są grube przewody elektryczne łączące akumulator z rozrusznikiem. Powinny być zawsze w dobrym stanie, a jeśli je wymieniamy na nowe, to tylko na takie o zbliżonym przekroju i wysokiej jakości. Złe i zużyte przewody odpowiadają za spore straty prądowe, co przy osłabionym zimą akumulatorze może doprowadzić do spadku napięcia i w rezultacie niemożliwości rozruchu ciągnika.

Warto także sprawdzić stan i dokręcenie miedzianych połączeń i “oczek”, które na skutek zmiennych temperatur i czasu pokrywają się śniedzią, znacząco ograniczając przepływ prądu.

Posłuchaj ciągnika, on prawdę ci powie

Powyższe uwagi odnoszą się do zaleceń eksploatacyjnych i serwisowych obsługi ciągnika, które powinniśmy znać. Co jednak, gdy pewnego mroźnego ranka wsiadamy do ciągnika, a on nie chce dać się uruchomić?

Przede wszystkim nie wpadajmy w panikę, tylko posłuchajmy własnej maszyny i drogą eliminacji pytań oraz odpowiedzi określmy jej zachowanie, a także przyczynę niesprawności. Spróbujmy przeanalizować najczęstsze przyczyny i to, co możemy wykonać sami, bez interwencji serwisu.

Kluczyk w stacyjkę i cisza, żadnej reakcji, nie zapalają się kontrolki. W takim przypadku sprawdzamy w kolejności:

– Ręczny wyłącznik masy (jeśli taki mamy), czasem zapominamy o jego istnieniu, a szczególnie w starszych maszynach warto z niego korzystać.

– Nasłuchujemy, czy w pozycji “rozruch” włącza się jakikolwiek przekaźnik.

– Sprawdzamy główny bezpiecznik prądowy i inne oraz jakość połączeń na klemach przy akumulatorze.

– Dokonujemy pomiaru stanu sprawności akumulatora woltomierzem i areometrem. Wyniki muszą wynosić (przy zapiętych klemach) powyżej 12,4 V i 1,28 g/cm³. Przy tej okazji sprawdzamy także stan elektrolitu oraz jego barwę. Musi być całkowicie przejrzysty. Brunatny osad świadczy o opadzie masy czynnej i znacznym spadku jego mocy rozruchowej, a to kwalifikuje go do szybkiej wymiany.

Sprawdzenie stanu akumulatora w czasie mrozów dotyczy każdego przypadku, w którym nie możemy uruchomić ciągnika. Także tego, gdy po przekręceniu stacyjki ciągnik wykazuje oznaki “życia”, ale nie chce zapalić. Tu oczywiście także dokładnie sprawdzamy stan akumulatora, klem i zacisków na rozruszniku, aby wykluczyć spadki napięcia w obwodzie rozruchowym. Do poruszenia silnika diesla w ciągniku potrzebna jest znaczna moc przekazywana na koło zamachowe przez rozrusznik. Ten jednak musi być zasilany stałym i mocnym ładunkiem energii czerpanym z akumulatora. Rozrusznik musi rozpędzić wał korbowy, aby w komorze spalania pojawiło się odpowiednie sprężanie i ciśnienie zdolne zainicjować samozapłon. Gdy prędkość obrotowa poruszanego rozrusznikiem wału korbowego jest niewystarczająca, zapłon nie nastąpi.

Oznaką słabnącego akumulatora jest właśnie opóźniony zapłon silnika, a także przyciemnienie lub miganie kontrolek na tablicy rozdzielczej. Kiedy analizujemy przyczynę problemów z zimowym rozruchem silnika, to właśnie powinno nas doprowadzić do prądowej przyczyny problemów z uruchomieniem ciągnika.

Zdarza się jednak, że mimo sprawnego akumulatora i instalacji elektrycznej rozruch nie następuje. Silnik dynamicznie kręci, aż mało spod maski nie wyskoczy, ale nie zaskakuje. Tu właśnie przechodzimy do wspomnianej wyżej instalacji paliwowej, która jest także częstą przyczyną problemów z rozruchem w czasie mrozów.

Wspomnieliśmy już o bezwzględnym zaleceniu stosowania paliwa zimowego w ciągnikach oraz problemach, jakie może wywołać w instalacji letni ON. Warto wiedzieć jednak, że nawet stosując zimowe paliwo, problem z rozruchem w czasie ataku mrozu może nadal występować z powodu wody w układzie paliwowym.

Wodę, a właściwie śladowe ilości wilgoci w paliwie możemy znaleźć prawie zawsze w miesiącach o dużej amplitudzie temperatur. Dzieje się tak dlatego, że w zamkniętym zbiorniku paliwa powyżej linii napełnienia paliwem wytrąca się wilgoć ze znajdującego się tam powietrza. Wilgoć skrapla się i osiada w postaci kropel wody na dnie zbiornika paliwa. Stamtąd zasysana jest do układu paliwowego i tu zaczyna się jej negatywne działanie.

Każdy producent ciągnika przewiduje takie przypadki i dlatego w układzie paliwowym stosowany był od lat odstojnik paliwa. To najczęściej dodatkowy zbiorniczek, w którym zasysane przez pompę paliwo jest filtrowane, zanim trafi do właściwych zespołów filtrów oleju napędowego. Na jego dnie gromadzi się woda oraz grubsze zanieczyszczenia, które można łatwo usunąć, odkręcając zaworek na dnie. W nowszych konstrukcjach ciągnikowych rolę odstojnika przejął filtr paliwa, na którego dnie znajdziemy zawór spustowy.

Nie bez przyczyny wspominamy tu o odstojniku i filtrach paliwa oraz mogącej się gromadzić tam wodzie. W czasie mrozów ta po prostu zamarza całkowicie, odcinając swobodny przepływ paliwa do pompy wtryskowej i takiego ciągnika nie uruchomimy. Dlatego paliwo zimowe to istotna rzecz, ale czyszczenie układu paliwowego z mogącej się gromadzić w nim wody jest równie ważne szczególnie zimą.

Omówiliśmy tu dwa źródła problemów, które mogą się pojawić w czasie uruchomienia ciągnika w czasie mrozów – elektryczny i paliwowy. Oczywiście są one ściśle zależne zarówno od siebie, jak i od wieku samego ciągnika, a ich pojawienie się zależy od jakości obsługi i dbania o naszą maszynę.

Nie wspomnieliśmy o technicznych podzespołach ciągnika, które wspomagają uruchomienie silnika w czasie mrozów – świecach żarowych i podgrzewaczach. Jest to temat, któremu na pewno poświęcimy niedługo więcej uwagi.

Adam Ładowski