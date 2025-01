Ciągnik mi się o mało nie spalił przez te diabelskie LED! – żali się nam rolnik

Po naszym artykule o tym “Czy można zepsuć ciągnik lampą LED?” zadzwonił do nas bardzo zdenerwowany rolnik. bardzo zdenerwowany, bo – jak mówi – o mało nie doszło do pożaru jego ciągnika.

Po publikacji artykułu, w którym zwróciliśmy uwagę na problemy wynikające z użytkowania złej jakości lamp LED do redakcji zadzwonił bardzo zdenerwowany rolnik.

W krótkich i dosadnych słowach nie nadających się do cytowania, opowiedział nam historię sprzed kilku dni. Zamontował sobie w dwudziestokilkuletnim ciągniku komplet lamp – jak sam przyznał – niewiadomego pochodzenia. Miało być ich dużo, więc musiały być tanie – powiedział w rozmowie.

Przez kilka tygodni wszystko było w porządku, bo ciągnik oblepiony ośmioma lampami wokół kabiny widać było chyba z orbity okołoziemskiej. Jasność wokół była taka, że raziło z kilometra.

Pewnego późnego popołudnia, jedna z lamp zamontowanych na wysokości dachu zamrugała i przestała świecić. Rolnik nie przejął się zbyt, pozostawiając rozstrzygnięcie problemu na weekend, kiedy to ciągnik miał już garażować na dłużej.

Jednak następnego dnia wieczorem nasz czytelnik jadą ciągnikiem zauważył, a właściwie poczuł, niecodzienny zapach przypalonego plastiku. Wzbudziło to w nim poważny niepokój, więc zatrzymał maszynę nie gasząc jej.

Jak nam opowiedział, gdy się obrócił zobaczył jak z tylnych lamp szperaczy wydobywa się gryzący dym. Natychmiast zgasił ciągnik i szczypcami do drutu odciął palące się LED-y.

Kto to badziewie dopuszcza do sprzedaży? – pyta wściekły rolnik

Po powrocie do gospodarstwa na wszelki wypadek odciął resztę niedawno zakupionych lamp. Następnego dnia okazała się, że trzy z nich wykazywały poważne ślady nadpalenia mimo, że nadal świeciły.

– To jakaś granda! Bo kto takie badziewie dopuszcza do sprzedaży? Przecież ciągnik mi się o mało nie spalił przez te diabelskie LED-y! A co jak to by się stało w stodole gdzie go trzymam? Przecież tam jest siano – w jego głosie słychać było żal i przerażenie.

Czy i wam zdarzył się podobny przypadek? Czy można ufać tanim lampom LED kupionym za kilkanaście złotych za sztukę?