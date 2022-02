Ciągnik, maszyny, urządzenia warsztatowe i drewno na przetargach AMW. Jakie ceny?

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego bywają okazją do zaopatrzenia się w przydatny w gospodarstwie sprzęt za relatywnie niewielkie pieniądze. Sprawdzamy, co tym razem mają do zaoferowania oddziały regionalne Agencji Mienia Wojskowego.

W ofercie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze pojawił się m.in. ciągnik Ursus C-360. Egzemplarz wyprodukowano w 1985 roku i został on wyceniony na 12 tys. zł.

Kolejną ofertę stanowi przyczepa niskopodwoziowa 601W o ładowności 60 t. Wyprodukowano ją w 1990 roku i wyceniono na 25 tys. zł.

Kolejna oferta to przyczepa transportowa dużej ładowności P-4 o ładowności aż 16 ton. Tę wyprodukowano w 1987 roku i wyceniono na 9 tys. zł.

Ten potężny agregat prądotwórczy WOLA 4ZPP-250 N/R (200 kW, 230/400 V, 50 Hz) pochodzący z 1998 roku można kupić już za 8 tys. zł.

Przetargi AMW to nie tylko sprzęt. W zielonogórskim oddziale można zaopatrzyć się w drewno chociażby na opał. Drewno liściaste/iglaste (dł. od 1,00 m do 2,40 m) – pakiet w ilości 182,00 m3 wyceniono na 27,3 tys. zł.

Ciekawe oferty znajdziemy również na przetargu lubelskiego oddziału AMW, m.in. solidną prasę hydrauliczną PHPR-40 można tam kupić za 8,5 tys. zł.

Czy też stół do badania pomp wtryskowych CD-02-01B z 1987; to koszt 8 tys. zł.

Koparko-ładowarka K-162 na ciągniku kołowym z 1985 roku to koszt 17 tys. zł

Na przetargu znajdziemy nawet przyczepę samozbierającą T085. Tę wyprodukowaną w 1999 roku maszynę wyceniono na 5 tys. zł.

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. Pamiętajmy, że podane ceny są cenami wywoławczymi. Przetarg w Zielonej Górze kończy się 23, zaś w Lublinie 18 lutego. Więcej ofert i informacji dotyczących przetargów można znaleźć na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl.

