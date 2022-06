Ciągnik kupić czy… wynająć? Ile kosztuje wynajęcie ciągnika?

W Polsce coraz szerzej rozwija się rynek wynajmu ciągników i maszyn rolniczych. Oferta nie jest może tak bogata jak na Zachodzie, niemniej jednak rynek ten radzi sobie całkiem nieźle. Jak szacunkowo wyglądają zatem koszty takiego najmu?

Kto może być zainteresowany wynajmem ciągnika? Do kogo tego typu oferty są skierowane? Przede wszystkim, ze względu na charakter pracy w rolnictwie wiele prac wykonywanych jest sezonowo i wówczas jest największe zapotrzebowanie na dodatkowe konie pociągowe. Nie trzeba jednak wtedy kupować ciągnika, a można go właśnie wynająć.

Plusem takiego rozwiązania jest to, że otrzymujemy ciągnik w pełni gotowy do pracy i nie musimy martwić się o koszty serwisu czy ubezpieczenia. Ciągnik jest wynajmowany na określony termin potrzebny do wykonania kluczowych prac i płacimy tylko za czas, w którym z niego korzystaliśmy.

Ceny takiej usługi różnią się znacząco w zależności od tego na jaki okres maszynę wynajmujemy. Najkrótszym okresem jest z reguły jeden dzień roboczy, ale oczywiście firmy wynajmujące preferują dłuższe terminy, typu tydzień czy miesiąc. Np. w przypadku firmy Gravit ceny za tygodniowy wynajem ciągnika o mocy 80 KM zaczynają się od 1950 zł netto. W tej cenie mamy limit 8 mth pracy dziennie, a każda godzina ponad limit kosztuje dodatkowo 45 zł netto.

Z kolei np. w firmie Porszak za wynajem tygodniowy ciągnika 86 KM zapłacimy 2400 zł netto i w tym mamy 40 mth limitu, a każda godzina ponad limit kosztuje 60 zł netto. Jeśli chodzi o większe ciągniki to np. traktor o mocy 300 KM kosztuje 5200 zł netto na tydzień przy limicie 40 mth, a każda dodatkowa mth kosztuje 130 zł netto.

Są również mniej znane lokalne firmy, w których dla przykładu za traktor do 100 KM płacimy 60 zł netto za mth, maszyny od 100 do 150 KM – 80 zł netto mth, od 150 od 200 KM – 90 zł mth a ciągniki od 200 do 300 KM kosztują 100 zł mth.

Ceny jak widać mogą różnić się dość znacznie i z reguły w przypadku najmniejszych wypożyczalni otrzymamy ciągniki nieco starsze, choć oczywiście również w pełni sprawne i gotowe do pracy, niż w przypadku dużych graczy, którzy bardzo często są również dealerami danej marki ciągników, które oferują do wypożyczenia.