Ciągnik hybrydowy dużej mocy to przyszłość rolnictwa. Jak działa taki napęd?

Jeśli tylko wyjdziemy na ulicę jakiegoś miasta, wśród sznuru mijających nas nowych aut przynajmniej połowę stanowić będą hybrydy. To już nie moda, ale konieczność. Czy i ziemię będziemy uprawiać hybrydowymi ciągnikami? Okazuje się, że jak najbardziej tak i to nie kiedyś tam, ale już dziś.

Gdy 16 lat temu w pewnym małym mieście zatankować swoje hybrydowe auto na stację paliw, z biura wyleciał kierownik stacji. Przywitał się ze mną, obejrzał samochód i kiwając głową z miną znawcy powiedział: Gratuluję odwagi. Widząc moją zaskoczoną minę dodał: A CO jak się zepsuje?

Moje auto się nigdy nie zepsuło, a dziś pewnie jeździ gdzieś na taksówce tłuczone w setkach tysięcy kilometrów. Nadal sprawne i nadal niesłychanie oszczędne zarówno w serwisie, jak i w zużyciu paliwa.

Ten obraz z przeszłości wrócił do mnie, gdy zobaczyłem pewien hybrydowy ciągnik. Tak, hybrydowy, bo ma zarówno silnik diesla, jak i silniki elektryczne. A że nie jestem uprzedzony do takich rozwiązań technicznych z ciekawością mu się przyjrzałem. Jest na co, bo osobiście uważam, takie rozwiązanie w ciągnikach o dużej mocy za przyszłość.

Takim ciągnikiem jest Zoomlion DV3504. Wyposażony został w hybrydowy układ przeniesienia napędu, w którym silnik nie ma bezpośredniego połączenia z kołami. Napęd realizowany jest przez silniki elektryczne, a silnik spalinowy pełni funkcję jedynie generatora energii elektrycznej magazynowanej w akumulatorach i dostarczanej do motorów elektrycznych.

Techniczne rozwiązanie układu hybrydowego, czyli jak to działa

Zoomlion DV3504 posiada hybrydowy układ napędowy, w którym zastosowano silnik diesla oraz dwa silniki elektryczne. Zapewniają mu one bardzo wysoki moment obrotowy – 2350 Nm. W połączeniu z inteligentną skrzynią biegów MIDD, która jest autorskim rozwiązaniem, system ten umożliwia płynną pracę i automatyczne dopasowanie parametrów jazdy.

Układ hydrauliczny o wydajności do 250 l/min zapewnia dużą moc w operacjach rolniczych, a hybrydowy napęd WOM umożliwia stabilną pracę niezależnie od prędkości obrotowej silnika spalinowego. Wbudowane systemy autopilota i nawigacji ułatwiają sterowanie, a mocny tylny podnośnik o udźwigu 10,2 tony sprawia, że model ten poradzi sobie nawet z największymi maszynami rolniczymi.

Dlaczego hybryda jest przyszłością?

Hybrydowy układ napędowy w ciągnikach dużej mocy to przyszłość rolnictwa ze względu na oszczędność paliwa, zwiększoną wydajność i niezawodność. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego kół, możliwe jest obniżenie zużycia paliwa nawet o 20% w porównaniu do klasycznych układów napędowych.

Rozwój technologii elektrycznych – w tym silników elektrycznych, kondensatorów, baterii i falowników najnowszych generacji – umożliwił zastąpienie skomplikowanych i mniej wydajnych układów hydrostatycznych prostszym, bardziej niezawodnym i efektywnym systemem elektromechanicznym.

Przekładnie bezstopniowe IVT i CVT, które były dotychczas powszechnie stosowane, opierały się głównie na rozwiązaniach hydrostatycznych, co skutkowało niższą sprawnością i wysokimi kosztami konserwacji. Hybrydowy układ napędowy eliminuje te problemy, oferując lepszą kontrolę trakcji i wydajność.

Korzyści płynące z napędu hybrydowego w ciągniku dużej mocy

Największą zaletą napędu hybrydowego jest redukcja strat energii. Silnik spalinowy w ciągniku hybrydowym pracuje przy optymalnych obrotach (do 1750 obr./min), a dodatkowa moc pobierana jest z akumulatorów. Tu trzeba przypomnieć, że pracujący na niskich, optymalnych dla siebie obrotach silnik diesla, nie tylko zużywa mniej paliwa, przy zachowaniu wysokiej sprawności, ale i jest niemal długowieczny.

W efekcie takiego rozwiązania, ciągnik Zoomlion DV3504 posiadający moc 350 KM może dorównywać maszynom o mocy 400 KM, jednocześnie znacząco zmniejszając zużycie paliwa i koszty eksploatacji ciągnika o takim napędzie. Dzięki uproszczonej konstrukcji napędu hybrydowego, ciągnik cechuje się większą niezawodnością i dłuższą żywotnością silnika.

Co jeszcze istotne z punktu serwisowej eksploatacji, brak klasycznej skrzyni biegów zmniejsza również koszty przeglądów i napraw.

Wyzwania i przyszłość hybrydowych napędów w rolnictwie

Głównym wyzwaniem dla ciągników hybrydowych jest ich wyższy koszt początkowy w porównaniu do tradycyjnych maszyn. Jednak w dłuższej perspektywie oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa i niższych kosztów konserwacji oraz samej eksploatacji ciągnika sprawiają, że inwestycja ta się opłaca.

Moim zdaniem ciągniki hybrydowe dużej mocy stanowią przyszłość rolnictwa. Oferują większą efektywność, stabilność pracy oraz – o dziwo przy tak zaawansowanym technicznie napędzie – dużo prostszą obsługę.

Jak jeszcze kilkanaście lat temu samochody o takim napędzie, dziś ciągniki hybrydowe wzbudzają ciekawość, a sceptycy kręcą głowami. Jednak ta technologia jest już sprawdzona, a korzyści z jej stosowania widzimy na każdej ulicy.

Pozostaje nam jedynie odczekać kilkanaście lat, a sami się do hybrydowych ciągników przekonamy.