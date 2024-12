Ciągnik Goldoni Q110 jest jak włoskie buty – nie każdemu pasują, ale jak już…

Do czego to podobne? – zapytał nasz redakcyjny kolega wskazując na ciągnik, który widzicie na zdjęciu powyżej. Fakt, jest inny, ale nie oznacza, że gorszy. To Goldoni i jak na włoską markę przystało, jest inny.

Z ciągnikami marki Goldoni jest trochę tak jak z włoskimi butami, które nie każdemu pasują, ale jak już pasują, to zdjąć ich się nie chce. Choć od trzech lat ta zasłużona włoska marka należy do belgijskiego producenta maszyn budowlanych Keestrack, to ciągle zachowuje swój status i niezależną formę.

Ta forma przekłada się między innymi na niezwykły dizajn ciągników marki Goldoni. Bardzo nas on poruszył i jednocześnie zaciekawił, gdy zwiedzaliśmy tegoroczną edycję EIMA International w Bolonii. Choć wszelakiej maści ciągników było tu co niemiara, to wśród nich maszyny Goldoni bardzo się wyróżniały.

Goldoni stawkę goni, ale nie musi, bo robi ciągniki niezwyczajne jak Q110

No właśnie, do czego to podobne? – zastanawialiśmy się patrząc na ciągnik Goldoni Q110. Ten model wygląda jak skrzyżowanie normalnego traktora z nowoczesną łodzią podwodną. Jakby ktoś prowadząc go z dużą prędkością, wjechał w za niską bramę garażu. Ten ciągnik wygląda jak z kreskówki, a to wszystko dlatego, że Q110 jest ekstremalnie spłaszony i obły.

Wrażenie to jeszcze pogłębia specjalnie ukształtowany profil przedniej szyby kabiny, która wielkim łukiem mocno zachodzi na dach. Długa maska i mocno opadająca w dół jej przednia wyprofilowana część, jeszcze wzmacniają, i tak już silne, wrażenie opływowości ciągnika.

Goldoni Q110 jest niezwykle niski, bo to ciągnik specjalistyczny. Przeznaczony do sadów i ogrodów w najwyższej (dosłownie) konfiguracji ma niewiele ponad 2 metry. To jak na ciągnik tej wielkości, naprawdę niewiele. Sama kabina jest oczywiście specjalna konstrukcją spełniającą wymogi bezpieczeństwa, ale także wygody. Siedzi się tu nieco inaczej niż w normalnym ciągniku, bo nieco niżej. Miejsca jest jednak pod dostatkiem.

Goldoni Q110 to ciągniko-gokart

Kształty tego ciągnika, długa maska, specyficzna przednia szyba i niska pozycja operatora sprawiają uczucie bardziej kojarzące się z jazdą samochodem niż ciągnikiem rolniczym. Poza tym niska wysokość tej maszyny sprawia, że traktor jest bardzo stabilny na pochyłościach terenu, o co w sadach nietrudno.

Poza tym to całkiem normalny ciągnik. Silnik ma 3 litry pojemności, 4 cylindry i 102 konie. Przekładnia 24 + 12 pracuje w trzech zakresach, a prędkość wynosi całe 0,41 km/godz. Oczywiście ta minimalna, bo maksymalnie ten ciągniko-gokart pojedzie nawet 40 więcej. Ma też normalną hydraulikę, która podniesie – całkiem słuszne jak na “ogrodnika” – 2500 kg.

Goldoni Q110 to specyficzna maszyna. Zdecydowanie jest jak włoskie buty. Nie każdemu pasują, ale gdy już, to docenia się nie tylko niezwykły dizajn, ale i wygodę, czy jakość. Mówię o butach. Z Q110 jest tak samo.