Ciągnik gąsienicowy za mniej niż 150 tys. zł

Znalezienie ciągnika gąsienicowego do 150 tys. zł to nie lada sztuka, co nie oznacza, że nie jest to niemożliwe. Oczywiście na rynku nowych ciągników rolniczych oferowanych w Polsce trudno na to liczyć, jednak kilka ciekawych modeli można znaleźć na rynku wtórnym. W tym celu przejrzeliśmy popularne polskie serwisy ogłoszeniowe.

Zacznijmy od górnego pułapu i propozycji, która minimalnie przekracza założony budżet. Na dokładnie 150 tys. zł sprzedawca wycenił ciągnik Caterpillar Challenger MT765 z 2004 roku. Maksymalna moc tego ciągnika to 306 KM. Ciągnik przepracował 8850 mth, a jego stan określany jest jako bardzo dobry.

Pod koniec lat 90. z zachwytem patrzyliśmy, zwykle tylko w gazetach, na ciągniki Claas Challenger, trafiające zresztą na rynek na podstawie umowy Caterpillara z niemiecką firmą. Obecnie raczej bez problemu znajdziemy w ogłoszeniach egzemplarze w cenie 100-150 tys. zł, a czasami nawet poniżej 100 tys. zł, chociaż te częściej są już mocno wyeksploatowane.

Nam udało się znaleźć dwa Challengery. Pierwszy z nich, Challenger 35 wyposażany był w 6-cylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 6,6 l i mocy 212 KM, drugi zaś – Challenger 55 – w silnik w podobnym układzie, jednak o pojemności 7,2 l i mocy 270 KM. Poza tym ich konstrukcja była bardzo podobna: skrzynia powershift 16+9 czy wydatek układu hydraulicznego na poziomie 118 l/min.

Stan modelu Challenger 35 wyprodukowanego w 1998 r. sprzedawca ocenił na dobry, a widniejąca w ogłoszeniu cena to 122 tys. zł.

Z kolei Challenger 55 według ogłoszeniodawcy ma przepracowane 6,5 tys. mth i został wyprodukowany w 2001 roku. W ciągniku zostały wymienione gąsienice, a widniejąca cena to 125 tys. zł. W ocenie ogłoszeniodawcy stan ciągnika jest bardzo dobry.

To wszystko jeśli chodzi o “duży kaliber”. Znaleźliśmy równie interesujące egzemplarze, jednak już sporo mniejsze i z innego kręgu kulturowego; obydwa modele pochodzą z Japonii.

Pierwszy z nich to Yanmar CT650. Ciągnik ten wyposażono w 4-cylindrowy silnik o mocy 65 KM i automatyczną skrzynię biegów. Cechy tego ciągnika takie jak WOM z trzema prędkościami, TUZ czy pompa hydrauliczna o wydatku 60 l/min czynią go ciekawą, chociaż nadal egzotyczną propozycją w kontekście zastosowań rolniczych.

Ciągnik z 2005 roku o przebiegu nieco ponad 2300 mth wyceniono na prawie 75 tys. zł.

Ostatnią już pozycją jest półgąsienicowy ciągnik Iseki TJ55F. Ten wyposażono w 4-cylindrowy silnik o mocy 55 KM. Oferuje on m.in. 4 prędkości wałka, pompę hydrauliczną o wydatku 50 l/min, skrzynię w układzie 24+24 i klimatyzację. Ciągnik z 2005 roku z przebiegiem prawie 1,5 tys. mth wyceniono na 65 tys. zł brutto.