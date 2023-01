Deutz-Fahr 5095 D TTV: kompakt klasy premium [video]

Ciągniki serii 5D TTV to najbardziej zaawansowane traktory pod względem wyposażenia obejmującego m. in. przekładnię bezstopniową. To sprawia, że te maszyny dedykowane są do bardzo wąskiej grupy odbiorców.

Seria 5D TTV została stworzona specjalnie z myślą o maksymalizacji wydajności, elastyczności i ekonomii eksploatacji. Są to zaawansowane technologicznie ciągniki wyposażone w układy hydrauliczne Load-Sensing oraz szereg innych funkcji, takich jak niezależna amortyzacja kół przedniej osi, czy kompletny pakiet rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, obejmujący w pełni zintegrowane systemy automatycznego prowadzenia oraz aplikacje, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach rolnictwa przyszłości.

Czterocylindrowe jednostki napędowe w modelach Serii 5D TTV charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, takimi jak na przykład elektronicznie sterowany wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym, filtry powietrza PowerCore. Wyjątkowo kompaktowe wymiary układu oczyszczania spalin pozwoliły na zastosowanie zwężonej i pochylonej pokrywy silnika, aby zapewnić doskonałą widoczność dla operatora.

Seria 5D TTV Stage V wyznacza standardy w tej klasie maszyn dzięki wyposażeniu takiemu, jak niezależna amortyzacja kół przedniej osi. Jest to układ aktywny, hydropneumatyczny, który zapewnia niezrównany komfort i stabilność w trakcie jazdy. W połączeniu z funkcją Anti-dive, która przeciwdziała „nurkowaniu” przodu ciągnika podczas hamowania, oraz funkcją Anti-roll, która automatycznie dostosowuje sztywność siłowników układu podczas pokonywania zakrętów, aby zmaksymalizować stabilność i przyczepność, gwarantowany jest najlepszy w swojej klasie komfort jazdy