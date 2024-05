Ciągnik Bobcat CT2535. Czy jesteś w stanie tyle zapłacić?

Bobcat CT2535 dowód, że nie samymi ładowarkami o sterowaniu burtowym firma Bobcat stoi, a rosnący apetyt na uszczknięcie kawałka segmentu ciągników mini rośnie i coraz większa ilość producentów chce mieć coś do powiedzenia jeżeli chodzi o małe ciągniki.

A w zasadzie miniciągnik, choć z mocą 35 KM, na oponach 25×85-14 / 15-19,4 i masą 1652 kg faktycznie można by się pokusić o zaczepenie jakiegoś niewielkiego pługu, nie da się jednak ukryć, że taką maszynę częściej jednak będzie można spotkać raczej z glebogryzarką, mulczerem czy kosiarką bijakową, bo jest to propozycja wycelowana zarówno w usługi komunalne jak i sady, winnice i ogrody.

Od momentu sprzedaży udziałów w firmie Bobcat przez Ingersoll Rand Co w 2007 roku na rzecz Doosana, firma stale rozwija swoją ofertę dodając nowe pozycje. Traktory w przedziale mocy od 25 do 58 KM mogą być tego najlepszym przykładem. Choć Bobcat stał się nijako synonimem ładowarek o sterowaniu burtowym, to nie chce pozostawać tylko przy nich; w ofercie już od dawna znajdują się chociażby teleskopy, ładowarki przegubowe, koparki, zagęszczarki, obrotowe ładowarki teleskopowe, wózki widłowe czy traktory właśnie.

Serię 2000 tworzą maszyny od 25 do 40 KM, model CT2535 jest więc pośrodku nie tylko tej serii, ale i całej oferty Bobcata na chwilę obecną. Zaprezentowany na Zielonym AgroShow w Ułężu model był wyposażony w kabinę, ale jest też oczywiście możliwość konfiguracji maszyny z ROPSem. Jak na ciągnik o zacięciu pomocniczym, nie mogło również zabraknąć przedniego TUZ-u – Pol-Agra T302/1 o udźwigu do 1000 kg, główny podnośnik może podnieść 740 kg.

Maszynę napędza silnik, a jakże by inaczej, koreański – Daedong o mocy 35 KM sprzęgnięty z hydrostatem o trzech zakresach. Jeżeli bardziej odpowiadałby nam ciągnik z ręczną przekładnią, powinniśmy zainteresować się wariantem CT2035 o takiej samej mocy, ale z ręczną przekładnią Syncro Shuttle. Do dyspozycji mamy pompę o wydatku 42,9 l /min, z osobną drugą pompą układu wspomagania kierownicy.

Zbiornik paliwa został umieszczony z tyłu, pod tylną szybą obok dodatkowej skrzynki na narzędzia. Całość jest utrzymana w dość nowoczesnej stylistyce z w pełni tapicerowanym wnętrzem kabiny i charakterystycznymi dla Bobcata detalami oraz malowaniem, choć czuć w tym ciągniku koreańskie pochodzenie.

Czy to źle czy dobrze? To zależy jakie mamy podejście do maszyn z Korei, na pewno nie można mieć zarzutów do jakości wykonania czy użytych materiałów, bo ciągnik prezentuje się dobrze. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Podczas targów ciągnik był wyceniony na 135 tys zł netto, po przecenie ze 142 tys zł.