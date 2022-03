Ciągle drożeje pszenica. Cena ropy spada, ale ceny na stacjach już nie tak bardzo

Na Matifie działo się wczoraj niewiele; cena pszenicy wzrosła co prawda o 2,05 proc. do 386,5 EUR/t w kontraktach na maj, jednak cena na kukurydzę i rzepak pozostała niemalże bez zmian (rzepak +4,25 EUR/t). Ciekawie za to wygląda sytuacja na rynku ropy naftowej.

Ta bowiem spadła w ostatnim czasie w przypadku ropy WTI do 98,67 USD za baryłkę, zaś ropy brent do 102,93 USD za baryłkę, co jest wartością już tylko o ok. 7 USD za baryłkę wyższą niż 24 lutego, czyli w dzień inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Przypomnijmy, że w rekordowej sesji 7 marca cena ropy brent wystrzeliła już do ok. 140 USD za baryłkę. Wojnę u naszego sąsiada skrzętnie wykorzystano do podniesienia cen paliw. 24 lutego wynosiły one średnio ok. 5,31-5,43 za litr benzyny 95-oktanowej i 5,37 – 5,49 za litr podstawowego ON, podczas gdy obecnie jest to 6,75-6,99 za benzynę 95 i 7,68-7,89 (a było 8,5) za diesla. W przypadku LPG jest to odpowiednio 2,66-2,73 i 3,29-3,59 za litr.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt, mianowicie relacja złotego do dolara, jednak tutaj sytuacja nie wygląda tak źle jak choćby 7 marca, kiedy to za 1 dolara trzeba było zapłacić 4,59 zł. W dniu inwazji było to 4,14 zł, zaś obecnie 4,28 zł (16.03).