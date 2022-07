Chwościk buraka – nie przegap kolejnego zabiegu

Aktualna aura pogodowa, czyli dość wysoka temperatura wraz z okresami deszczowymi to idealne warunki pogodowe do porażeń buraka przez chwościka. Dodatkowo występujące lokalnie opady gradu, powodują uszkodzenia mechaniczne liści, ułatwiając wnikanie patogenom w tkankę roślinną.

Grzyb Cercospora beticola wywołujący chwościk buraka najsilniej atakuje plantacje na przełomie lipca i sierpnia, dlatego bardzo ważne jest nie pominięcie kolejnego terminu zabiegu, ponieważ w wielu miejscach mija wystarczający okres od poprzedniego oprysku.

Próg szkodliwości, przy którym należy wykonać zabieg, uzależniony jest od daty przeprowadzenia lustracji pola i wynosi odpowiednio:

do 5 sierpnia – 5 proc. porażonych roślin;

5 – 15 sierpnia – 15 proc. porażonych roślin;

15 sierpnia – 10 września – 45 proc. porażonych roślin.

Przy czym jeden liść buraka z oznakami występowania chwościka to 1 proc. porażenia.

W walce z chwościkiem bardzo ważne jest stosowanie preparatów z różną substancją czynną w kolejnych terminach, ponieważ grzyb często wykazuje odporność na fungicydy, przez co walka z nim jest utrudniona.

Do substancji czynnych zarejestrowanych do walki z chwościkiem zaliczamy m. in. azoksystrobinę, difenokonazol, tetrakonazol, cyprokonazol czy tebukonazol.

Można także wspomóc roślinę w walce z grzybem stosując dodatkowo nawozy zawierające związki miedzi.