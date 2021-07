Chwościk buraka widoczny w plantacjach

Utrzymujące się wysokie temperatury powietrza oraz lokalnie intensywne opady deszczu sprzyjają rozwojowi chwościka buraka, który pojawił się w plantacjach buraka.

Wysokie temperatury powietrza w ciągu dnia, ciepłe i wilgotne noce – z taką aurą mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Są to warunki sprzyjające rozwojowi i szybkiemu rozprzestrzenianiu się chwościka buraka. Przy takiej pogodzie zarodniki sprawcy (C. beticola) masowo kiełkują na powierzchni liści buraków i przez aparaty szparkowe szybko wnikają do wnętrza rośliny. Po ok. 5-6 dniach od infekcji pojawiają się pierwsze nekrotyczne plamki, a po ok. 10 widoczne są charakterystyczne czerwone obwódki wokół plam wskazujące na chwościk buraka.

Przy dużej liczebności nekrotycznych plam zasychają fragmenty, a następnie całe liście. Roślina chcąc odbudować części zielone pobiera materiały zapasowe zgromadzone w korzeniu oprowadzając m.in. cukier. Masa korzeniowa nie jest już właściwie budowana. Dlatego zwalczanie chwościka buraka jest najbardziej skuteczne, gdy zabiegi ochrony chemicznej fungicydami wykonamy już przy wystąpieniu pierwszych infekcji.

Chwościk buraka w pierwszej kolejności pojawił się na polach z monokulturą buraka cukrowego. O takiej sytuacji informuje LIZ wskazując, że chwościk buraka jest obecny na plantacjach m.in. w Borku Wlkp. oraz Kościanie, gdzie uprawiane są buraki po burakach.

W aktualnych warunkach pogodowych należy liczyć się także z wczesnym wystąpieniem choroby na plantacjach z odmianami o niskiej tolerancji na chwościka. Pozostałe plantacje, zwłaszcza tam gdzie burak uprawiany jest częściej niż co 4 lata także wymagają systematycznej kontroli i ochrony – tu również chwościk buraka pojawia się dość wcześnie.

Czynniki zwiększające ryzyko wczesnej infekcji chwościka: