Chwościk buraka pojawił się w plantacjach i stanowi największe zagrożenie dla plantacji buraka cukrowego Aktualna aura pogodowa sprzyja jego rozwojowi. Pierwsze oznaki chorobowe są już widoczne w plantacjach buraka cukrowego.

O pierwszych objawach chwościka buraka, które odnotowano w gminach Kościana i Rawicza informuje LIZ. Oznacza to, że konieczna jest lustracja plantacji. Jeśli chwościka na plantacji się nie stwierdzi to biorąc pod uwagę sprzyjające warunki do rozwoju choroby, powinniśmy już zadziałać profilaktycznie preparatami o działaniu kontaktowym z zawartością miedzi. W razie stwierdzenia występowania choroby, należy niezwłocznie przeprowadzić opryskiwanie fungicydem – zwalczanie na wczesnym etapie jest najbardziej skuteczne.

Infekcja chwościkiem burka

Najsilniejsze infekcje obserwuje się, gdy noce są wilgotne, a w ciągu dnia przez ok 6-8 godz. Jest sucho i gorąco. W takich warunkach zarodniki sprawcy (C. beticola) masowo kiełkują na powierzchni liści buraków i najszybciej dostają się do ich wnętrza poprzez aparaty szparkowe. Po ok 5-6 dniach od infekcji pojawiają się pierwsze nekrotyczne plamki, nieco później, po ok.10 dniach zaobserwujemy wokół nich czerwoną otoczkę – charakterystyczne dla tej choroby. Przy rosnącym porażeniu zasychać będą najpierw fragmenty liści z plamami, a potem całe liście. Zaatakowana roślina próbuje odbudować części zielone i korzysta z materiałów zapasowych gromadzonych w korzeniu oprowadzając m.in. cukier. Przez co na masa korzeniowa buraka nie jest już właściwie budowana, stąd zaleca się zabiegi ochrony chemicznej fungicydami przeprowadza się początku infekcji.

Ryzyko wczesnej infekcji chwościka