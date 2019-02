Chwila zapomnienia w tłusty czwartek

Ostatni czwartek przed Wielkim Postem nazywany jest tłustym czwartkiem i w tym roku wypada 8 lutego. W tym dniu każdy z nas może pozwolić sobie na chwilę zapomnienia i zasmakować różnorodnych słodkości w postaci pączków, faworków czy oponek, a ze szklanką mleka smakują jeszcze bardziej wyśmienicie.

– Nie od dziś wiemy, że mleko jest bardzo dobre dla naszych kości, ze względu na niezwykłe połączenie wapnia i witaminy D. Warto też wspomnieć, że produkty mleczne zawierają wysokowartościowe białko, witaminę A, D, witaminy z grupy B oraz magnez i potas. W związku z tym, mleko powinno być nieodłącznym elementem diety każdego z nas, w szczególności dzieci i młodzieży w okresie wzrostu. Osoby dorosłe również nie mogą zapominać o jego spożywaniu. Mleko pomaga w zapobieganiu wielu chorób – informuje Ewa Sawicka z Biura Prasowego Kampanii „Mamy kota na punkcie mleka”.

Jednak dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, kiedy możemy pozwolić sobie na chwilę zapomnienia. Przygotowaliśmy dla Was smaczną i przede wszystkim zdrowszą wersję pączków, którą możecie bez problemu przygotować w domowym zaciszu.

Składniki:

– 50 g margaryny

– 300 g mąki razowej

– 10 g suszonych śliwek

– 125 ml mleka

– 60 g cukru

– 2 jajka

– szczypta soli

– 50 g fruktozy

– cynamon

Sposób przygotowania:

Z mąki razowej, drożdży, cukru i mleka przygotowujemy rozczyn i odstawiamy go na 30 minut. Resztę mąki przesiewamy na stolnicę. Margarynę rozpuszczamy w rondelku. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki, dodając na końcu tłuszcz. Odstawiamy ciasto w ciepłe miejsce na około 30 minut. Następnie wałkujemy ciasto na grubość ok. 2 cm i formujemy z niego kółeczka, układając je następnie na blasze do pieczenia wyłożonej papierem. Pączki pieczemy w piekarniku nastawionym na 170 stopniach C. Pieczemy ok. 25 minut, aż się zarumienią. Po wyjęciu z pieca możemy posypać je cynamonem.

Smacznego!

