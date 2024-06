Chwasty jednoliścienne w ziemniaku. Propozycje graminicydów w sezonie 2024

Najlepsze efekty w zwalczaniu chwastów jednoliściennych (rocznych i wieloletnich), popularnie nazywanych trawiastymi w uprawie ziemniaka dają jedynie graminicydy.

Odchwaszczanie ziemniaków za pomocą graminicydów, których jest zarejestrowanych około 50 preparatów, jest bardzo łatwym i prostym zadaniem, gdyż można je stosować aż do końca fazy zakrywania międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 35-40).

Camwin 120 EC, Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, Evecafor 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Obtemil 120 EC, Sedim 120, Select Super 120 EC (s.cz. kletodym). Herbicydy te zaleca się aplikować najpóźniej przed zakryciem międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 12-33). Dawka 0,8 l/ha, skutecznie zwalcza chwastnicę jednostronną, owies głuchy i samosiewy zbóż. Natomiast dawka 2,0 l/ha bardzo dobrze ogranicza perz właściwy.

Axton 100 EC, Focus Ultra 100 EC, Foxydo 100 EC (s.cz. cykloksydym). Preparaty te należy zastosować najpóźniej przed pełnym zakryciem międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 10-39). Zalecane dawki do zwalczania chwastów rocznych to 1,0-2,0 l/ha, natomiast dla wieloletnich to 4,0-5,0 l/ha.

Chwasty wrażliwe na działanie tych środków to: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, proso, stokłosa płonna, sorgo alpejskie, samosiewy zbóż, stokłosa polna, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, włośnica ber, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa i trwała. W warunkach mniej sprzyjających działaniu tych graminicydów lub gdy chwasty jednoliścienne znajdują się w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej w celu poprawienia skuteczności działania, można je zastosować łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach: 1,0 l/ha (zwalczanie chwastów rocznych) lub 2,0 l/ka (zwalczanie chwastów wieloletnich).

Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Alive, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Hitro 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vergil 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC (s.cz. propachizafop). Graminicydy te należy zastosować maksymalnie do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta przez rośliny ziemniaka (BBCH 10-35). Preparaty te zaleca się zastosować w dawce 0,5-0,7 l/ha do zwalczania chwastów rocznych, tj. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, palusznik krwawy, włośnica sina i zielona.

Natomiast do zwalczania chwastów wieloletnich, tj. perz właściwy oraz życica trwała, dawka powinna wynosić: 1,25-1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających działaniu tych graminicydów lub gdy chwasty jednoliścienne znajdują się w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej w celu poprawienia skuteczności działania, można należy je zastosować łącznie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC (dawka 1,5 l/ha).

Achiba 05 EC, Buster Twist 050 EC, Fitofop, Jenot Twist 050 EC, Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Maceta 50, Targa Super 05 EC, Wizjer 50 EC, Maceta 100, Pilot 10 EC, Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC, Targa Max 10 EC (s.cz. chizalofop-P etylu). Preparaty te należy zastosować najpóźniej do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39).

Graminicydy, które zawierają w swoim składzie 50 g/l s.cz., skutecznie zwalczają chwasty roczne, tj. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa czy samosiewy zbóż w dawce 1,0-1,25 l/ha. Natomiast wieloletnie w tym perz właściwy w dawce 2,0-2,5 l/ha. Natomiast środki, które zawierają w swoim składzie 100 g/l s.cz., bardzo dobrze eliminują chwasty roczne już w dawce 0,35-0,6 l/ha, natomiast wieloletnie w dawce 1,0-1,25 l/ha.

Ważne: nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 21 dni po wykonaniu zabiegu opryskiwania, graminicydami zawierającymi w swoim składzie chizalofop-P etylu.

Akapit 125 EC, Privium 125 EC, Trivko, Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC (s.cz. fluazyfop-P butylu). Środki te należy zastosować maksymalnie do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 12-40).

Preparaty zawierające w swoim składzie 125 g/l s.cz., bardzo dobrze zwalczają następujące gatunki chwastów: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny (dawka 1,0-2,5 l/ha).

A perz właściwy i życica trwała są skutecznie ograniczane po zastosowaniu dawki 2,5-3,0 l/ha. Natomiast graminicydy, które zawierają w swoim składzie 150 g/l s.cz., bardzo dobrze eliminują chwasty roczne już w dawce 0,63-0,83 l/ha, natomiast wieloletnie, tj. perz właściwy i życicę trwałą w dawce 1,7 l/ha.