Choroby jęczmienia. Sprawdź, jakie zaprawy do zaprawiania ziarna ograniczą ich występowanie

Zaprawianie ziarna jest to tak naprawdę pierwszy zabieg w programie ochrony jęczmienia ozimego przed chorobami. Dzięki dobremu startowi, wschody jęczmienia są bardziej wyrównane, a młode siewki w początkowym okresie swojego rozwoju, uzyskują znacznie lepsze warunki do wzrostu i rozwoju, co przekłada się oczywiście na uzyskanie większego i zdrowszego plonu ziarna.

Plamistość liści – skuteczna możliwość ograniczenia występowania tej choroby, to zastosowanie odpowiednio efektywnych zapraw nasiennych, które zawierają w swoim składzie, takie s.cz. jak: ipkonazol (np. Rancona 15 ME), ipkonazol + imazalil (np. Rancona i-MIX ME, Vitona), sedaksan + fludioksonil (np. Celest Power, Maxim Power, Omnix Power,

Sedextra Power, Vibrance Duo, Vibrance Duo 050 FS), tritikonazol + prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) (np. Diadem, Kareo 080 FS), fludioksonil + sedaksan + tebukonazol (np. Beret Opti, Vibrance Opti, Vibrance Trio 060 FS), sedaksan + fludioksonil + difenokonazol (np. Vibrance Gold 100 FS), fludioksonil + sedaksan + tritikonazol (np. Beret Star, Vibrance Pro, Vibrance Star, Vibrance Star 070 FS).

Zgorzel siewek – może zostać mocno ograniczona już na etapie, zastosowania odpowiednio skutecznych zapraw nasiennych, które zawierają w swoim składzie, takie s.cz. jak: fludioksonil (np. Celest 025 FS), ipkonazol (np. Rancona 15 ME), fludioksonil + difenokonazol (np. Celest Extra 050 FS, Difend Extra FS, Diflud 050 FS), ipkonazol + imazalil (np. Rancona i-MIX ME, Vitona), fludioksonil + tebukonazol (np. Sedevax 60 FS), sedaksan + fludioksonil (np. Celest Power, Maxim Power, Omnix Power, Sedextra Power, Vibrance Duo, Vibrance Duo 050 FS), tritikonazol + prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) (np. Diadem, Kareo 080 FS), fludioksonil + fluksapyroksad + tritikonazol (np. Kinto Plus, Sigona Plus), difenokonazol + fludioksonil + tebukonazol (Beret Trio 060 FS, Celest Trio 060 FS), fludioksonil + protiokonazol + tebukonazol (np. Bariton Super 97,5 FS).

Ponadto dzięki zastosowaniu odpowiednich zapraw nasiennych, mamy możliwość ograniczenia występowania (na wczesnym etapie rozwoju jęczmienia ozimego), chorób grzybowych występujących na liściach, tj. plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy, pasiastość liści i rynchosporioza. Zalecane s.cz. to: fluksapyroksad (np. Systiva 333 FS, Savea 333 FS, ZN Premium 333 FS).

Pamiętajmy również, że odpowiednio dobrane zaprawy nasienne są jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie występowania głowni pylącej i zwartej jęczmienia. Przykładowe s.cz. to: ipkonazol (np. Rancona 15 ME), ipkonazol + imazalil (np. Rancona i-MIX ME, Vitona), fludioksonil + tritikonazol (np. Flutik 050 FS, Flutrix 050 FS, Tridox 050 FS), sedaksan + fludioksonil (np. Vibrance Duo 050 FS, Vibrance Duo 050 FS), tritikonazol + prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) (np. Diadem, Kareo 080 FS), fludioksonil + protiokonazol + tebukonazol (np. Bariton Super 97,5 FS), difenokonazol + fludioksonil + tebukonazol (np. Beret Trio 060 FS, Celest Trio 060 FS ), fludioksonil + fluksapyroksad + tritikonazol (np. Kinto Plus, Sigona Plus, Premis Plus, Real Plus), sedaksan + fludioksonil + difenokonazol (np. Vibrance Gold 100 FS), fludioksonil + sedaksan + tebukonazol (np. Vibrance Opti, Vibrance Trio 060 FS), fludioksonil + sedaksan + tritikonazol (np. Vibrance Star 070 FS, Vibrance Pro).

Zaprawę należy zawsze dobierać pod kątem przewidywanego wystąpienia grzybów patogenicznych. Dlatego najczęściej polecane są zaprawy o działaniu układowym (systemicznym) lub kontaktowo-układowym, które pozwalają ograniczyć grzyby patogeniczne znajdujące się zarówno na powierzchni ziarna, jak i w jego wnętrzu oraz te które występują w samej glebie.

Pamiętajmy o podstawowej zasadzie a mianowicie najlepiej jest stosować taką zaprawę, która składa się z kilku (np. dwóch lub trzech) s.cz., gdyż tylko wtedy mamy pewność, że ograniczymy większość patogenów, które występują na lub w ziarniaku czy w glebie.

