Choroby atakują buraka. Konieczny monitoring i ochrona buraka cukrowego

Mamy i mieliśmy w ostatnich tygodniach warunki sprzyjające rozwojowi chorób w plantacjach buraka cukrowego. Widoczny jest chwościk buraka i bakteryjna plamistość liści. Ochrona buraka cukrowego jest niezbędna.

Wysokie temperatury powietrza oraz występujące opady deszczu i wysoka wilgotność sprzyjają rozwojowi chorób w plantacjach buraka cukrowego. Obserwujemy coraz silniejsze porażenie chwościkiem – najgroźniejszą chorobą buraka cukrowego. Pogoda w maju i czerwcu sprawiła, że pojawiła się bakteryjna plamistość liści.

Idealna pogoda dla chwościka buraka

Grzyb Cercospora beticola wywołujący chwościk buraka najczęściej najsilniej atakuje plantacje na przełomie lipca i sierpnia. W tym roku z racji pogody jakiej doświadczamy oznaki chorobowe pojawiły się wcześniej.

Infekcje obserwujemy przede wszystkim, gdy noce są wilgotne i w ciągu dnia przez ok 6-8 godz. jest sucho i gorąco – z taką aurą mamy do czynienia już kolejny tydzień (choć po ostatnich opadach deszczu temperatury nieco zelżały). Takie właśnie warunki są idealne do rozwoju chwościka buraka. Zarodniki (C. beticola) kiełkują wówczas masowo i atakują tkanki rośliny. Po ok. 5-6 dniach od infekcji pojawiają się pierwsze nekrotyczne, okrągłe plamki. Po ok.10 dniach widzimy już wokół nich czerwoną otoczkę, co jest charakterystyczne dla tej choroby. Plamki stają się pierścieniowe i są z czerwoną obwódką.

W pierwszej kolejności zasychają liście – ich fragmenty z plamkami, potem całe liście. Zaatakowana roślina próbuje odbudować części zielone i korzysta z materiałów zapasowych gromadzonych w korzeniu oprowadzając m.in. cukier. Przez co na masa korzeniowa buraka nie jest już właściwie budowana.

Kontrola plantacji konieczna

Jeśli stwierdzimy występowanie chwościka na plantacji buraka cukrowego konieczna jest częsta kontrola plantacji i terminowy zabieg ochrony. Podczas monitoringu sprawdzamy porażenie liści, gdzie 1 liść buraka z oznakami występowania chwościka oznacza 1% porażenia. Termin opryskiwania fungicydem zależy daty przeprowadzenia lustracji pola. Wskazaniem do zabiegu jest stwierdzenie:

do 5 sierpnia – 5 proc. porażonych roślin;

5 – 15 sierpnia – 15 proc. porażonych roślin;

15 sierpnia – 10 września – 45 proc. porażonych roślin.

Walka z chorobami

Do walki z chwościkiem buraka zarejestrowane są m. in. azoksystrobina, difenokonazol, tetrakonazol, tebukonazol, mefentriflukonazol, a także azoksystrobina, fenpropidyna, czy fluksapyroksad oraz fabryczne mieszaniny niektórych z wymienionych substancji czynnych.

Ważne, abyśmy pamiętali o przemiennym stosowaniu substancji czynnych fungicydów, najlepiej w miarę możliwości z różnych grup chemicznych, np. triazole/ strobiluryna.

Wspomóc roślinę w walce z grzybem możemy stosując dodatkowo nawozy zawierające związki miedzi.

Jeszcze przed chwościkiem na plantacjach buraka cukrowego pojawiła się bakteryjna plamistości liści (Pseudomonas). Chorobie tej także sprzyjały warunki pogodowe – przede wszystkim opady w maju/ czerwcu i okresy z niższą temperaturą. Bakteryjna plamistości liści daje objawy zbliżone do chwościka i brunatnej plamistości liści. Na liściach obserwujemy najczęściej nekrotyczne, nieregularne, gładkie plamki, które nie mają obwódki jak chwościk.

Choroba nie powoduje na ogół znaczących start gospodarczych. W rejestrze fungicydów mamy preparaty do zwalczania brunatnej plamistości liści (choroba grzybowa), nie ma natomiast na bakteryjną plamistość liści (choroba bakteryjna).