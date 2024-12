Choroba niebieskiego języka na razie bez większego wpływu na ceny: Ceny bydła 12.12.2024

Połowa grudnia nie przynosi zbyt dużych ruchów w cennikach firm skupujących bydło rzeźne i przynajmniej na obecną chwilę doniesienia o chorobie niebieskiego języka w kraju nie wypływają zbytnio na ceny. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 12.12.2024?

Obecnie na rynku żywca wołowego sytuacja po wcześniejszych dość dużych wzrostach pozostaje względnie stabilna i cenniki skupowe nie ulegają większym zmianom. Nie mniej jednak rynek cały czas pozostaje pod presją dwóch obecnie chyba najważniejszych czynników, czyli umowy UE- Mercosur, która może spowodować napływ nawet 100 tys. ton wołowiny z Ameryki Południowej, co na pewno nie pozostanie bez wpływu na ceny.

Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na ceny, choć chwilowo jeszcze tego nie widać jest drugie już ognisko choroby niebieskiego języka wykryte w Polsce. Ma to znaczenie o tyle, że już 3 kraje, czyli Chiny, Rosja i Ukraina wprowadziły zakaz importu bydła z Polski. Wysyłki na te rynki nie były co prawda zbyt duże, ale jeśli zakazy wprowadzą inne kraje to jak ocenia Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, straty z tego powodu mogą sięgnąć nawet 40/50 mln euro dla polskich hodowców i producentów w skali roku.

Ceny na dzień 12.12.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14,4 zł netto/kg

– jałówki 7,3 -13,4 zł netto/kg

– krowy 5 – 11 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,5 – 22,5 zł netto/kg

– jałówki 17,5 – 22 zł netto/kg

– krowy 13,7- 20,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.