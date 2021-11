Chociaż ceny zbóż są rekordowe, opłacalność produkcji bardzo mocno spada

Sezon 2020/2021 producenci zbóż zdecydowanie mogą zaliczyć do udanych; nawozy jeszcze wiosną dostępne były w korzystnych cenach, a proponowane stawki za zboża w skupach biją wieloletnie rekordy. Jednak radość z udanego sezonu burzy wizja następnego…

Chodzi przede wszystkim o wzrost kosztów produkcji, które tak wysokie nie były od dawna. A drożeje niemal wszystko: nawozy, środki ochrony roślin, paliwo a także energia i gaz, którego ceny już w tym roku dały się we znaki tym, którzy planowali wysuszyć kukurydzę. Rolnicy mówią wprost. Koszty produkcji są przerażające.

Podwyżki jednak będą dopiero widoczne podczas podsumowania sezonu 2021/2022, tym bardziej, że na horyzoncie poprawy sytuacji nie widać; wszak już jakiś czas temu analitycy wskazywali, że na obniżki cen nawozów do wiosny nie mamy co liczyć, a już Chiny i Rosja wprowadziły ograniczenia lub zupełne zakazy w eksporcie nawozów, co ugruntowuje te opinie. I wysokie ceny zbóż, o ile się utrzymają, wcale już takie wysokie nie będą… A przecież jest jeszcze wiele innych czynników, jak choćby urodzaj, który w większości regionów w tym sezonie szczęśliwie dopisał. Co będzie za rok? Tego nie wiemy.

A jak wygląda opłacalność produkcji zbóż w liczbach? Spójrzmy na kalkulację kosztów uprawy pszenicy przygotowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na październik br. Jeżeli nawet ceny pszenicy utrzymają się na poziomie ponad 1000 zł/t (w kalkulacji “liczone” jest po 1020 zł/t), to i tak przy średnim plonie 6 t/h nie rekompensują nam one wzrostu kosztów produkcji. Jeszcze w kwietniu, kiedy WIR “liczył” pszenicę po prawie 899 zł/t, zysk przy plonie na poziomie 6 t/ha, po odliczeniu dopłat i słomy (ta zwykle zostaje na polu) wynosił 486,89 zł/ha, podczas gdy w kalkulacji październikowej, przy przecież rekordowych cenach, już zaledwie 294,26 zł/ha.

W kwietniu na nawozy wg kalkulacji WIR trzeba było wydać jednak niecałe 1200 zł/ha, a według cen z października było to już prawie 2000 zł/ha, a przecież już na początku listopada mięliśmy do czynienia z korektą cen nawozów w górę… Ponadto kalkulacja z października nie uwzględnia korekty cen środków ochrony roślin.

Można liczyć oczywiście na to, że prognozy się nie sprawdzą, jednak obserwując sytuację można zaryzykować stwierdzeniem, że to marzenie ściętej głowy…