Chłodziarka na butelki – obowiązkowy element piwniczki miłośnika win. Jaką wybrać?

Jesteś miłośnikiem wina? Wiesz, jak ważne jest odpowiednie przechowywanie butelek tego trunku. Trudno wyobrazić sobie lepsze rozwiązanie niż specjalną chłodziarkę. Jeśli zależy ci na tym, by wino zachowało pełen bukiet smaków, powinieneś wybrać najlepiej oceniany model. Zobacz polecane sprzęty!

Chłodziarka na butelki – dlaczego warto?

Prawdziwi miłośnicy wina nie tylko starannie tworzą kolekcję ulubionych smaków, ale również – dbają o właściwe warunki przechowywania butelek. Zbudowanie piwniczki, w której zapewnisz odpowiedni poziom temperatury i wilgotności może być trudne – wymaga to zwykle szeroko zakrojonego remontu. Znacznie lepszym wyborem będzie więc chłodziarka na butelki. Łatwo ją ustawić tam, gdzie ci to odpowiada – wszystko po to, by mieć swobodny dostęp do ulubionych win.

Dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie? Przede wszystkim takie urządzenie sprawi, że będziesz przechowywać trunki w starannie kontrolowanych warunkach. Możesz precyzyjnie kontrolować temperaturę, ustawiając ją na odpowiednim poziomie. Jakim – to zależy od gatunku wina. Średnia temperatura, która jest zalecana przy przechowywaniu win, wynosi od 10 do 17 stopni. W niższej temperaturze wino będzie wolniej dojrzewać, w w wyższej – proces ten przyspieszy. Ważne zaletą chodziarki do butelek jest utrzymywanie stałej temperatury, a także – odcinanie dopływu światła. Wszystko po to, by zachować najważniejsze właściwości twojego ulubionego wina.

W chłodziarce możesz też ustawić inne parametry, na przykład wilgotność. Optymalna jej wartość powinna wynosić od 65% do 80%.

Dlaczego wino w chłodziarce, a nie w lodówce?

Zastanawiasz się, czy warto inwestować w odpowiednie urządzenie do przechowywania wina? Już na pierwszy rzut oka zauważysz różnice między sprzętami. W chłodziarce wino przechowywane jest w pozycji leżącej – to znacznie lepiej wpływa na walory smakowe trunku. W niektórych lodówkach znajdziesz specjalne półki do wina – zwykle zmieści się na nich zaledwie kilka butelek.

Średnia temperatura w lodówce jest też zbyt niska jak dla potrzeb najpopularniejszych gatunków wina – wynosi ok. 4-8 stopni Celsjusza.

W końcu – częste otwieranie drzwi lodówki sprawia, że do wnętrza dostaje się sporo promieni słonecznych. Wiele sprawdzonych chłodziarek do wina ma specjalne filtry UV, które pomagają temu zapobiegać – wszystko po to, by ograniczyć ekspozycję wina na słońce.

Polecane chłodziarki do butelek

Zastanawiasz się, jakie chłodziarki do butelek będą najlepsze? Sprawdź ofertę marki Haier – to uznany producent nie tylko lodówek, ale właśnie sprzętów dla koneserów win. Możesz wybierać spośród wielu propozycji o różnych pojemnościach!

–HAIER HWS84GA – w chłodziarce zmieścisz aż 84 butelki wina na sześciu eleganckich, drewnianych półkach. Klasa energetyczna tego modelu to G, a generowany podczas pracy hałas – 37 dB. Wbudowany filtr UV chroni butelki przed promieniami słonecznymi. Przedział temperatury, jaki możesz ustawić, wynosi od 5 do 20 stopni. Perfekcyjnie określona jest też wilgoć – to zasługa technologii Natural Airflow System. Zakres, jaki możesz wybrać, to 50%-70%. Urządzenie współpracuje z aplikacją hOn, za którą stoi największa na świecie społeczność winiarską Vivino. Model ten jest wyposażony w system antywibracyjny dla lepszej stabilizacji butelek. Za tę dopracowaną chłodziarkę zapłacisz ok. 3000 zł.

–HAIER HWS42GDAU1 – sprzęt w podobnej cenie, tutaj zmieścisz jednak 42 butelki wina. Chłodziarka ma dwie niezależne strefy temperatur – możesz więc przechowywać wino białe, czerwone lub musujące w optymalnych dla nich warunkach. Jak w poprzednim modelu – znajdziesz tu system antywibracyjny, filtr UV i precyzyjną regulację wilgotności. Sprzęt jest kompatybilny z aplikacją hOn.

-HAIER HWS77GDAU1 – model za ok. 40000 zł, w którym zmieści się aż 77 butelek wina. Masz tutaj dwie strefy temperatur oraz innowacyjne rozwiązania, które znasz już z poprzednich chłodziarek. Póki w urządzeniu wykonane są z wysokiej klasy drewna bambusowego, które doskonale redukuje wibracje. Urządzenie działa z aplikacją hOn.

Chcesz poznać inne modele? Sprawdź lodówki Haier w sklepie MediaMarkt i zobacz, które chłodziarki zbierają najlepsze opinie!

Artykuł sponsorowany MediaMarkt