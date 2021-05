Chiny największym odbiorcą amerykańskiej kukurydzy

Z danych amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA) wynika, że w kończącym się 13 maja tygodniu Chiny były odbiorcą ok. 50% amerykańskiej kukurydzy.

Ponadto w wymienionym okresie do Chin trafiło z USA 100% eksportowanego sorgo, 10% pszenicy i 4% soi i chociaż największy eksport soi notuje Brazylia, to zbiory w tym kraju opóźniają się, co wydłużyło okno eksportowe w USA i nadwątliło zapasy tego kraju do poziomu najniższego od 7 lat.

Od początku sezonu 2020/2021 USA wyeksportowały ponad 47 mln ton kukurydzy, a więc o 78,4% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. W przypadku sorgo jest to ponad 5,8 mln ton, czyli o 93% więcej. Wyeksportowano też ponad 56 mln ton soi, czyli o 61,3% więcej a także przeszło 24,3 mln ton pszenicy, a więc o 1,85% więcej niż w poprzednim sezonie.

Źródło: e-WGT