Chiny importują ogromne ilości mięsa

Jak wynika z informacji z urzędu celnego w Pekinie, chiński import mięsa i podrobów wyniósł we wrześniu 830 000 ton, czyli o 63% więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Import mięsa wieprzowego osiągnął poziom 380 000 ton, co oznacza wzrost o 121,6% w porównaniu rocznym ze względu na problemy z lokalną dostawą spowodowane afrykańskim pomorem świń. W skumulowanym wyniku za rok Chiny zaimportowały już 3,29 mln ton wieprzowiny. Import wołowiny do Chin we wrześniu wzrósł o 18,9% (180 000 ton). W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku kraj zaimportował 1,57 mln ton mięsa.