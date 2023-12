Chińskie zakupy napędzają wzrosty cen pszenicy, szczególnie w USA. Sprawdź aktualne ceny na dzień 04.12.2023

Umowa eksportowa z Chinami na zakup 440 tys. ton pszenicy miękkiej napędziła wczoraj wzrost cen w Chicago. Pszenica zdrożała tam o 17,75 ct/bu do 620,5 ct/bu – 210 EUR/t. Pszenica zdrożała też na paryskim Matifie o 3 euro za tonę do 231,75 EUR/t w kontraktach na marzec. To najwyższy poziom od dwóch tygodni.

Chiny zakontraktowały w tym sezonie już 1 mln ton amerykańskiej pszenicy, co pozytywnie wpływa na nastroje na giełdzie. Nie wyhamowały ich wieści z Kanady, gdzie podniesiono szacunki zbiorów o 2,1 mln ton do 32 mln ton a także z Australii, gdzie szacunki wzrosły o 1,1 mln ton do 25,5 mln ton.

Niekorzystna pogoda nie sprzyja eksportowi z basenu Morza Czarnego. Wzrasta też cena rosyjskiej pszenicy, co korzystnie wpływa na notowania w Paryżu. – Sovecon obniżył szacunki rosyjskiego eksportu pszenicy w listopadzie o 400 tys. ton do 3,4 mln ton ze względu na niższy wolumen przerobu, najmniejszy od lutego. To spadek o 1,2 mln ton w porównaniu z październikiem – informuje serwis Kaack.

Zdrożał wczoraj także rzepak, tym razem o 3,5 EUR/t do 444,75 EUR/t, traciła za to soja w Chicago; jej cena spadła o 18,75 ct/bu do 1306,26 ct/bu (443 EUR/t). To najtaniej od miesiąca. Strategy Grains nieznacznie podniosło szacunki zbiorów rzepaku w UE – o 0,02 mln ton do 19,76 mln ton. Słonecznika ma być mniej o 0,05 mln ton – 10,05 mln ton zaś soi ma być 2,83 mln ton wobec 2,99 mln ton szacowanych ostatnio.

Cena kukurydzy wzrosła wczoraj o 2,5 EUR/t do 202,5 EUR/t w Paryżu i o 0,75 ct do 485,5 ct/bu (176 EUR/t) w Chicago. Choć prognozy opadów dla Brazylii studzą nastroje, poprawiły się wyniki eksportowe w USA.