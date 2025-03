Chińska nawigacja rolnicza SinoGNSS jest już w Polsce. Ile kosztuje?

Firma SinoGNSS jest jednym z pionierów jeżeli chodzi o systemy pozycjonowania za pomocą nawigacji satelitarnych. Podczas ostatnich targów Agritechnica pojawili się po raz pierwszy w Europie, a niespełna dwa lata później debiutują w Polsce.

Gdy rozmawialiśmy z przedstawicielami firmy w Hanowerze w 2023 roku, firma na lokalnych rynkach była praktycznie nieznana. Choć nie jest tajemnicą, że Sino jest dostawcą komponentów dla dużo bardziej renomowanych marek, to jednak każdy z odbiorców woli, by pozostało to tajemnicą. Tajemnicą natomiast nie jest także wątek, w którym Sino brało udział w projekcie Beidou, czyli chińskiej wersji GPS.

Firma zajmowała się głównie dostarczaniem rozwiązań z zakresu geodezji, jednak rosnący popyt na wszelakie systemy, czy to w maszynach budowlanych, czy też rolniczych, skierował uwagę chińczyków także na te segmenty.

Nado-tech i SinoGNSS

Partnerem firmy Sino w Polsce została firma Nado-tech, która od ponad trzydziestu lat również zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z branży geodezyjnej. Stąd nie dziwi wybór, zwłaszcza że Nado-tech to nie tylko dystrybucja, to także serwis urządzeń. Współpraca narodziła się oczywiście ze względu na wcześniejszą sprzedaż produktów Sino, a zatem wybór partnera do rozpoczęcia projektu w ago, był po prostu oczywisty.

Nawigacja rolnicza ComNavTech AG501

Pierwszym urządzeniem, jakie na targach Agrotech w Kielcach miało swoją polską premierę jest ComNavTech AG501. Zestaw składa się z trzech standardowych komponentów: kierownicy z silnikiem – jako że jest to nawigacja z elektryczną kierownicą, anteny (A100 Pro Smart) w którą wbudowany jest żyroskop oraz modem, a także tabletu (P300 Plus) – czyli centrum dowodzenia. Przy czym niech nie zmyli was nazwa; za ComNavTechem, marką na potrzeby zachodnich rynków, stoi właśnie SinoGNSS.

Komponenty jak przystało na obecnie oferowane zestawy, są wykonane bardzo przyzwoicie i w praktyce komuś kto nigdy nie interesował się nawigacjami, trudno by było odróżnić zestaw Sino od konkurencji. Tablet działa na systemie operacyjnym Android 9, ma łączność Bluetooth 4.0, WiFi, obsługę dwóch kart SIM, 10,1” przekątną i rozdzielczość 1280×720, cechuje go również norma szczelności IP66. Zainstalowane oprogramowanie jest oczywiście spolszczone, choć gdzieniegdzie można natrafić na pewne niedociągnięcia.

Antena ma IP67 jest wieloczęstotliwościowa i obsługuje pełną konstelację, sygnały RTD i RTK, jest też zabezpieczona przed odwróceniem polaryzacji zasilania. Przy wykupionych poprawkach system pozwala na pracę z dokładnością do 2,5 cm.

Co potrafi system nawigacji ComNavTech AG501?

Co z punktu widzenia klienta jest ważne? System pozwala na realizację najpopularniejszych zadań, czyli poza jazdą na wprost po ścieżce mamy jazdę po krzywych, automatycznie zawracanie – U, także z wyborem pominięcia ścieżki czy ostrzeżenie o przeszkodzie. System został przygotowany w taki sposób, aby montaż nie zajął więcej jak 30 minut, oczywiście jeżeli nie robimy tego po raz pierwszy. Niemniej stopień uproszczenia czynności jest znaczny (szybki montaż anteny, szybkie przepinanie kierownicy).

Wbudowane w oprogramowanie programy pozwalają na współpracę z wieloma narzędziami od uprawy gleby przez siew po zbiór lub opryski czy rozsiewanie nawozu. Pewnym minusem na chwilę obecną może być brak możliwości podłączenia do ISOBUS; ta opcja jest właśnie rozwijana i testowana i powinna dołączyć do oferty w okolicy 2026 roku. Pewnym minusem jest również brak kamery w zestawie.

Nado-tech oferuje model AG501 w cenie 19,5 tys. zł z montażem, kalibracją i podstawowym przeszkoleniem użytkownika z pracy z urządzeniem. W ofercie są również płatne poprawki, dzięki którym można osiągnąć najlepszą dokładność do 2,5 cm; koszt takich poprawek to 1000 zł rocznie.

