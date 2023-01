Chemirol przejmuje Unię

W dniu wczorajszym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawił się wpis o przejęciu przez PUH „CHEMIROL” sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie kontroli nad firmą „Unia” sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

Z informacji, które dostępne są na stronie UOKiK wynika, że wniosek o koncentrację wpłynął w dniu 12.12.2022 r., a wnioskodawcą jest PUH „CHEMIROL” sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie i obecnie sprawa znajduje się w toku.

Dalej czytamy, że zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie („Chemirol”) kontroli nad „Unia” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu („Unia”), co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Chemirol wraz ze spółkami ze swojej grupy kapitałowej prowadzi działalność w zakresie obsługi sektora rolniczego, w tym m.in. handlu nawozami i środkami agrochemicznymi, sprzedaży nasion, skupu zbóż, sprzedaży maszyn rolniczych, a także produkcji rolnej – roślinnej oraz zwierzęcej.

Unia wraz ze spółkami zależnymi zajmuje się produkcją maszyn i narzędzi rolniczych takich jak sprzęt do prowadzenia upraw, siewu, ochrony roślin oraz nawożenia i zbiorów, narzędzia do uprawy gleby, w tym pługi i kultywatory, agregaty talerzowe i podorywkowe. Ponadto Unia realizuje projekty obejmujące dostawę i montaż obiektów elewatorowych takich jak specjalistyczne zbiorniki i urządzenia do przechowywania i osuszania ziarna.