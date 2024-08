Chciał uruchomić żmijkę w zbiorniku nogą. Z dwoma promilami we krwi

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło wczoraj na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w woj. lubelskim. 41-letni nietrzeźwy mężczyzna podczas prac konserwacyjnych włożył nogę w uruchomioną żmijkę kombajnu.

Szczegóły zdarzenia są przedmiotem ustaleń Policji, jednak wstępnie wiadomo, że 41-latek 13 sierpnia ok. godz. 18 wszedł do zbiornika kombajnu, aby wykonać tam prace konserwacyjne. W pewnym momencie próbował uruchomić przenośnik ślimakowy maszyny nogą, co skończyło się obrażeniami i przewiezieniem do szpitala. Badanie trzeźwości wykazało we krwi poszkodowanego 2 promile alkoholu…

Policja apeluje o rozsądek, wyobraźnię i przede wszystkim o trzeźwość podczas pracy.

– Pamiętajmy, że chwila nieuwagi i rutyna mogą doprowadzić do tragedii. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Pamiętajmy też by nigdy nie wykonywać prac będąc pod wpływem alkoholu! – przypomina.