Ceny żywca wołowego 15.06.2022: Systematyczny spadek. A jak płacą w innych krajach UE?

Czy hodowla opasów jest opłacalna? Jeszcze tak, ale utrzymujący się od polowy maja br. systematyczny spadek cen skupu żywca wołowego nie napawa hodowców zbyt optymistycznie. Wprawdzie przy opasach jest mniej pracy niż przy hodowli krów mlecznych, ale zysk też jest mniejszy. Podobna sytuacja związana ze spadkiem cen żywca wołowego ma miejsce w wielu krajach UE.

– Na przełomie maja i czerwca br. średnia unijna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 488,66 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była odpowiednio o 1 proc. i o 2 proc. niższa niż przed tygodniem i miesiącem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 509,18 EUR/100 kg. Więcej niż w Polsce za żywiec wołowy płacono m.in. w Irlandii (549,25 EUR/100 kg), we Francji (510,96 EUR/100 kg), a mniej we Włoszech (496,45 EUR/100 kg) i w Niderlandach (481,70EUR/100 kg)- informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Obecnie podmioty skupowe za byki powyżej 600 kilogramów płacą od 9 do 14,40 zł/kg. Jałówki powyżej 550 kilogramów można sprzedać w cenie od 7 do 14 zł/kg, a za krowy powyżej 650 kilogramów płacą od 5 do 11 zł/kg.