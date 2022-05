Ceny żywca wołowego 13.05.2022: Ceny nadal w górę

Hodowcy opasów w Polsce nie mają na razie powodów do narzekań , ponieważ na rynku krajowym wciąż utrzymuje się wzrost cen żywca wołowego Szczególnie , że żywiec wołowy jest obecnie droższy o ponad 60 proc. niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Nie mogą się jednak z tego powodu za bardzo cieszyć, ponieważ znacznie tez wzrosły obecnie koszty produkcji, szczególnie jeśli chodzi o pasze. Nadal też w naszym kraju wołowina nie jest tak popularna jak wieprzowina i wypadałoby wreszcie to zmienić. Nie będzie to łatwe, ponieważ nadal w naszym sklepie trudno dostać dobrej jakości wołowinę i to w przyzwoitej cenie. Ale za dobre trzeba też dobrze zapłacić.

Obecnie podmioty skupowe oferują za byki powyżej 600 kg od 9 do 16 zł/kg. Jałówki powyżej 550 kg można sprzedać w cenie od 5,50 do 14, zł/kg, a krowy powyżej 650 kg – od 5 do 11,5 zł/kg.