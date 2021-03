Ceny żywca wieprzowego wystrzeliły, a sytuacja w Europie i w Chinach sprzyja dalszym wzrostom

Kolejne dobre informacje dla hodowców trzody chlewnej. Ceny żywca wieprzowego z początkiem marca wzrastają, a prognozy są coraz bardziej optymistyczne.

– Po 13 tygodniach stagnacji, Niemcy dały impuls do podwyżek cen skupu tuczników w wielu krajach europejskich. Najpierw z pozoru niewielki (ale istotny) wzrost ceny niemieckiej o 2 centy wywołał skalę podwyżek w innych krajach unijnych od 2 do 6 centów za kilogram tuszy. Największy skok cenowy według ISN zanotowano w Belgii do poziomu 1,11 €/kg (+6₵ t/t) oraz Holandii do 1,22 €kg (+4₵ t/t). Nieco mniejsze wzrosty o 2 centy zanotowano we Francji i Austrii – informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Co istotne, już niebawem powinna zniknąć z rynku niemieckiego nadwyżka żywca, co wpłynęło pozytywnie na nastroje, a tym samym umożliwiło dalszy wzrost cen, które 24 lutego osiągnęły na rynku niemieckim poziom 1,30 €/kg (+9₵ t/t) (wbc).

Jak informuje KZP-PTCH, nadal dużym zainteresowaniem europejska wieprzowina będzie cieszyła się w Chinach, które mają problemy z nowym szczepem ASF, który pojawił się w Państwie Środka wraz z nielegalnie rozprowadzaną szczepionką. Wpłynie to z pewnością negatywnie na planowaną tam szybką odbudowę produkcji.

W Polsce w zeszłym tygodniu za kilogram żywca można było otrzymać 5,60 zł/kg (wbc), zaś w tym spodziewane są ceny dochodzące do 6,40 zł/kg w klasie E.