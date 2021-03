Ceny żywca wieprzowego idą w górę; aktualne stawki i sytuacja na rynku

Zmniejszenie podaży żywca wieprzowego wpływa korzystnie na jego ceny. W krajach Unii Europejskiej wzrosły one od 3 do 10 centów: najbardziej w Belgii (10 centów t/t), a najmniej we Francji (3 centy t/t). Jedynie w Danii ceny pozostały bez zmian. Coraz wyższe ceny notowane są w Polsce.

A co z kluczowym rynkiem niemieckim? 3 marca cennik został podniesiony o 10 centów i wynosi 1,40 euro/kg (wbc).

Sezonowy wzrost cen w kraju powoduje bliskość Świąt Wielkanocnych. Ponadto według oceny KZP-PTCH występuje mniejsza podaż żywca ze względu na mniejszy import prosiąt w listopadzie zeszłego roku oraz mniejsze przyrosty spowodowane niskimi temperaturami w lutym. Ponadto, jak informuje POLPIG, rolnicy czekają ze sprzedażą na lepsze ceny, co dodatkowo je napędza.

Obecnie średnia cena tuczników w wadze żywej to 4,90 zł/kg, a w klasie E 6,50 zł/kg.

Na podstawie danych POLPIG