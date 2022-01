Ceny ziemi rolnej: województwo pomorskie

Pomorze to dobrze rozwinięty rolniczo region kraju. Co ważne, z punktu widzenia kupujących można tu kupić całkiem duże kompleksy ziemi rolnej w przyzwoitych klasach bonitacyjnych. Pewnym minusem mogą być tylko stosunkowo wysokie ceny.

Z danych, które publikuje GUS wynika, że średnia cena kształtuje się na poziomie 49 tys. zł za hektar. W przypadku gruntów najlepszych jest to już kwota ponad 63 tys. zł/ ha a grunty średnie wyceniane są na poziomie 52 tys. zł/ha. Najsłabsze to natomiast kwoty rzędu 42 tys. zł/ha. Nie pokrywa się to jednak do końca z tym, co możemy znaleźć w ogłoszeniach.

Dla przykładu warto podać grunt rolny na Żuławach w okolicach Pruszcza Gdańskiego o powierzchni 9,34 ha w klasach IIIA oraz IVB, który sprzedający wycenił na 900 tys. zł. Przeliczając na hektar daje to cenę ponad 96 tys. zł, co jest kwotą znacząco wyższą niż średnia gusowska dla tej klasy ziemi.

Dużo lepiej jeśli chodzi o cenę wygląda sytuacja ze sprzedażą dużego, bo mającego ponad 27 ha kompleksu gruntów III i IV klasy w miejscowości Żelkowko, które zostały wycenione na 1,285 mln zł. Daje to średnią cenę hektara na poziomie 47,3 tys. zł, co jest nawet nieco poniżej średniej GUS.

Ciekawą ofertę stanowi również działka rolna o pow. 17,17ha, która znajduje się w miejscowości Duninowo k/Ustki. Ziemia składa się z 5 działek administracyjnych stanowiących zwarty kompleks w klasach od IIIB do IVB. Całość została wyceniona na 977 tys. zł, czyli niecałe 57 tys. zł za hektar.

Patrząc na powyższe nieruchomości, ceny można jeszcze nazwać w miarę akceptowalnymi, jednakże nie można tego powiedzieć o działce o powierzchni 3,03 ha położonej w miejscowości Pomysk Mały. Ziemia została tu zaliczona do V klasy bonitacyjnej, a sprzedający życzy sobie za całość 303 tys. zł co daje cenę za hektar równo 100 tys. zł.

Takie ogłoszenie może nieco dziwić, tym bardziej, że jak zaznaczono w opisie ziemia jest położona pośród innych kompleksów rolnych i nie ma potencjału inwestycyjnego. Jednakże, przeglądając ogłoszenia da się zauważyć, że tego typu ofert z cenami na poziomie 80-100 tys. zł/ha za dość słabe ziemie jest na Pomorzu całkiem sporo.