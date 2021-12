Ceny ziemi rolnej: województwo lubelskie

Chociaż woj. lubelskie należy do dobrze rozwiniętych rolniczo rejonów kraju, to średnie ceny ziemi należą w nim do relatywnie niskich. Ze średnią ceną 39 616 zł/ha zajmuje ono V miejsce od końca w klasyfikacji województw wg danych GUS za II kwartał 2021 roku.

Dane GUS-u obejmują także ceny w zależności od klasy ziemi. I tak: ziemie klasy dobrej, a więc I, II i III a kosztują tam średnio 60 511 zł/ha. Ziemie klas średnich, a więc IIIb i IV kosztują średnio 38 506 zł/ha, zaś za słabe: Vi VI klasy trzeba zapłacić średnio 25 626 zł/ha. A teraz przyjrzyjmy się ofertom, z których oczywiście wyłączymy te działki rolne, które znajdują się w granicach miast i raczej postaramy się pominąć te z potencjałem na inny sposób zagospodarowania.

Jedną z ciekawszych ofert na jaką trafiliśmy są grunty rolne położone w okolicach Bełżca w pow. tomaszowskim. Łączna powierzchnia gruntów to 8,7 ha, ale, co istotne, w jednym kawałku. Niezła też jest klasa gleby: III, jednak sprzedawca nie precyzuje, czy mamy do czynienia z klasą IIIa czy IIIb. Cena za całość to 330 600 zł, co daje 38 tys. zł/ha.

W poszukiwaniu większych kompleksów udamy się teraz do miejscowości Babsk w pow. włodawskim. Tam oferowana jest ziemia o powierzchni 16,9 ha wraz ze zniszczonym siedliskiem. Mamy do czynienia łącznie z pięcioma działkami o mieszanej strukturze: grunty orne, łąki trwałe, nieużytki i tereny leśne. Klasa ziemi jest raczej słaba; Vi VI. Cena za całość to 489 tys. zł, co daje niecałe 29 tys. zł/ha.

Kolejny większy kompleks znaleźliśmy w miejscowości Zamch w pow. biłgorajskim; skłąda się on z gruntów ornych od klasy IVa do V w czterech działkach i zajmuje 5,14 ha. Za całość sprzedający życzy sobie 230 tys. zł, co daje 44,7 tys. zł/ha.

Znaleźliśmy także gospodarstwo nieopodal miejscowości Kamień w pow. opolskim. Za nieco ponad 5,4 ha ziemi dobrej klasy (II i III) z zabudową do remontu ogłoszeniodawca chciałby otrzymać 320 tys. zł, co daje 59 tys. zł/ha.

Z kolei działka rolna (grunty orne) w okolicach Terespola i Kodnia o powierzchni 1,48 ha klasy IIIb to wydatek rzędu 46 tys. zł, co daje ok. 31 tys. zł/ha.

Jak widać, zasadniczo dane GUS-u pokrywają się z cenami działek rolnych w woj. lubelskim. Wiele też zależy od lokalnego rynku ziemi, jednak gleby dobrych klas zazwyczaj ciężko kupić poniżej 55 tys. zł/ha. Większe kompleksy ziemi rolnej zazwyczaj są na sprzedaż w południowej części województwa.

