Ceny ziemi rolnej: woj. dolnośląskie

Południowe rejony naszego kraju, czyli właśnie m.in. województwo dolnośląskie to dobre miejsca produkcji rolniczej. Jakość gleb i klimat sprzyjający takiej produkcji powodują, że dość ciężko znaleźć ziemię rolną w tym województwie poniżej 40 tys. zł/ha.

Nie jest to oczywiście niemożliwe i w ogłoszeniach pojawia się ziemia za którą zapłacimy nawet i 30 tys. zł za hektar, jednakże nie można liczyć na zbyt dobrą klasę ziemi. Dla przykładu można spojrzeć na ogłoszenie w którym sprzedający chce zbyć grunty rolne o łącznej powierzchni 17,2 ha, położone w miejscowości Nawojów Łużycki w gm. Lubań Śląski. Grunty w jednym kompleksie, oddzielone drogami polnymi. Dojazd drogą polną. Bonitacja : R IVa-b – 2,92 ha, Ps III-IV – 5,89 ha, Ł III-V – 6,96 ha, Ls IV – 1,43 ha. Cena za całość wynosi 516 tys. zł czyli równe 30 tys. zł/ha.

Zupełnym przeciwieństwem (pod względem bonitacji) jest z kolei np. oferta sprzedaży ziemi rolnej o powierzchni 4,20ha położonej w miejscowości Kłaczyna, gmina Dobromierz. Działka bezpośrednio przylega do działki siedliskowej i ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej o utwardzonej, szutrowej nawierzchni. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne o klasie bonitacji: RII (ok. 2ha), RIIIa (ok 1,75ha) oraz RIIIb (ok. 0,4ha). Sprzedający żąda za nieruchomość 220 tys. zł czyli 52 tys. zł/ha.

Sporo miejsca w ogłoszeniach zajmują działki rolne wyceniane w okolicach 40 kilku tys. zł za hektar. Dla przykładu w miejscowości Sokola, gmina Paszowice na sprzedaż jest działka rolna o powierzchni 4.86 ha składająca się z dwóch kawałków o klasie ziemi 3a-4b. Sprzedający wycenił ją na 195 tys. zł czyli niewiele ponad 40 tys. zł/ha.

Nie brakuje jednak działek wycenianych nawet powyżej 100 tys. zł za hektar jak np. ta w miejscowości Grodnica gmina Olszyna powiat Lubań Sląski. Ma ona powierzchnię 2,97 ha w IV klasie ziemi. Cena za cały areał to 350 tys. zł czyli 117 tys. zł za ha. Jednakże z opisu można by wnosić, że sprzedający widzi w tej nieruchomości potencjał wypoczynkowy i być może stąd tak wysoka cena.

Patrząc na ceny publikowane przez GUS średnia cena wynosi właśnie nieco ponad 40 tys. zł za hektar a dla najlepszych gruntów czyli klasy I do IIIa nieznacznie przekracza 45 tys. zł.