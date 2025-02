Ceny ziemi rolnej w Polsce – co wpływa na jej faktyczną wysokość?

Ziemia rolna to kluczowy element inwestycji rolnych, więc ceny gruntów są tematem stale budzącym duże zainteresowanie rolników. W artykule przyjrzymy się, co tak naprawdę wpływa na cenę ziemi rolnej, jakie są średnie ceny gruntów według GUS w 2025 roku i po ile rzeczywiście stoi ziemia w kraju?

Średnie ceny ziemi rolnej GUS w Polsce w 2025 roku

Ceny gruntów ornych w Polsce utrzymują wyraźny trend wzrostowy i nie zapowiada się na jakiekolwiek zmiany w tym temacie. Aktualnie średnia cena za hektar ziemi rolnej w Polsce wynosi 69 655 zł. Zróżnicowanie cen wynika m.in. z klasyfikacji bonitacyjnej gruntów:

· Grunty orne dobre (klasy I, II, IIIa) – średnia cena 84 875 zł/ha.

· Grunty klasy średniej (IIIb, IV) – cena wynosi 71 221 zł/ha.

· Ziemia słabej jakości (klasa V, VI) – średni koszt to 52 715 zł/ha.

Biorąc pod uwagę podział na województwa, to najwyższe ceny gruntów ornych notowane są w województwie wielkopolskim, a najtańsze grunty rolne można znaleźć w województwie zachodniopomorskim oraz podkarpackim.

Ceny ziemi GUS – baza dla kredytów rolnych

Średnie ceny ziemi rolnej, opracowane przez GUS, stanowią punkt odniesienia dla banków podczas udzielania kredytów dla młodych rolników, na inwestycje w rolnictwie, na zakup użytków rolnych z linii Z. Należy jednak pamiętać, że są to ceny uśrednione, a rzeczywisty koszt zakupu ziemi rolnej zwykle znacznie odbiega od wartości gusowskich.

Cena ziemi rolnej w Polsce – czynniki wpływające na rzeczywistą cenę ziemi w Polsce

Cena ziemi w Polsce może różnić się w zależności od wielu czynników, nie tylko ze względu na lokalizację i cechy gruntu. Oto najistotniejsze z nich:

· Lokalizja – Ceny ziemi zależą nie tylko od województwa, ale także od powiatu i gminy. Ziemia na terenach typowo rolniczych, z dużym popytem na tę inwestycję, zwykle jest dużo droższa.

· Kształt – Działki prostokątne, łatwiejsze do zagospodarowania, a w dodatku położone na płaskim terenie, mają dużo wyższą cenę niż grunty o nieregularnym kształcie i w trudno dostępnej lokalizacji.

· Dojazd – Ilość i jakość dróg dojazdowych do gruntów wpływa na ich wartość. Łatwy dojazd po utwardzonej powierzchni, umożliwiający transport dużych maszyn rolniczych, podnosi cenę ziemi.

· Sąsiedztwo – Dodatkowa cecha położenia ziemi rolnej, która również wpływa na faktyczną cenę to sąsiedztwo. Grunty, które graniczą z miastem czy szlakami komunikacyjnymi, nawet kilkukrotnie wyżej się cenią.

· Potencjał – Działki, których status może zostać przekształcony w przyszłości na inne cele, cechują się znacznie wyższą ceną na rynku. To wpływ potencjału inwestycyjnego na przykład pod fotowoltaiczne farmy czy wiatraki.

· Media – Grunty, które posiadają dostęp do podstawowych mediów będą kosztowały więcej.

· Negocjacja cen – Ceny ziemi rolnej są często przedmiotem negocjacji, co warto wykorzystać, zwłaszcza w przypadku ziemi o specyficznych cechach.

Ceny ziemi rolnej na rynku wtórnym

Na rynku wtórnym ceny ziemi rolnej w Polsce zwykle odbiegają od średnich wartości ustalonych przez GUS. Oferowane na sprzedaż działki w przeważającej mierze dotyczą gruntów rolnych mieszanych klas bonitacyjnych. Ceny za takie działki stanowią łączną kwotę za wszystkie grunty na terenie działki. Często jednak można spotkać oferty dotyczące gruntów klasy 4, 5 i 6. Zobaczmy, jakie są ich ceny.

Ceny ziemi w województwach – przykładowe

· Województwo zachodniopomorskie – Hektar ziemi klasy 4 oscyluje wokół 60 tys. zł, podczas gdy średnia cena GUS dla tej klasy wynosi 32 000 zł/ha.

· Województwo łódzkie – Ceny ziemi klasy 4 i 5 wynoszą ponad 70 tys. zł, przy średnich cenach GUS odpowiednio 66 221 zł/ha (klasa 4) i 48 805 zł/ha (klasa 5).

· Mazowsze – Ziemia klasy 4 często przekracza 100 tys. zł za hektar. Średnia cena GUS to 71 746 zł/ha.

· Województwo podlaskie – Ceny ziemi rolnej klasy 4 wynoszą ok. 80 tys. zł/ha, a za działki z mediami cena może przekroczyć nawet 100 tys. zł/ha. Przy czym średnia cena gruntów słabych w Podlaskiem to 71 509 zł/ha.

· Województwo dolnośląskie – Ceny gruntów rolnych klasy 5 i 6 wynoszą około 65 tys. zł za hektar, podczas gdy średnia cena GUS to 44 040 zł/ha.

· Wielkopolska – Ceny gruntów słabej jakości klasy 5 i 6 przekraczają średnią cenę GUS, wynoszącą 67 602 zł/ha. To wydatek często rzędu 100 tys. zł za hektar. Przy czym, grunty z mediami kosztują nawet kilkukrotnie więcej.

Ziemia rolna w Polsce – podsumowanie

Choć średnie ceny gruntów ornych w Polsce, według danych GUS, dają ogólny zarys sytuacji na rynku, to jednak rzeczywisty koszt zakupu ziemi rolnej może być znacznie wyższy. Wpływa na to wiele różnych czynników, takich jak choćby kształt działki, sąsiedztwo, potencjał inwestycyjny czy dostęp do mediów. Te i inne czynniki sprawiają, że finalna cena zakupu ziemi rolnej odbiega od uśrednionych wartości.