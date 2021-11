Ceny ziemi rolnej w łódzkim i mazowieckim

Zainteresowanie ziemią rolną nie słabnie i doskonale widać to w ogłoszeniach pojawiających się na portalach z nieruchomościami. Jednakże w województwach łódzkim i mazowieckim da się zauważyć, że ceny są sporo niższe niż w analizowanej przez nas ostatnio Wielkopolsce.

Analizując pojawiające się ogłoszenia, można oczywiście znaleźć ziemię rolną w cenach przekraczających 100 tys. zł/ ha, jednak dominują ogłoszenia z cenami rozpoczynającymi się nawet od niecałych 20 tys. zł/ ha. Wszystko zależy oczywiście od miejsca, ponieważ są takie rejony, gdzie zainteresowanie taką ziemią jest małe a to przekłada się na niższe ceny.

Owe niecałe 20 tys. zł/ ha a dokładnie nieco ponad 16 tys. zł/ha chce uzyskać sprzedający działkę o powierzchni 2,62 ha w miejscowości w miejscowości Kopice w powiecie siedleckim. Niestety w ogłoszeniu nie podano klasy ziemi.

Cały czas atrakcyjne 30 tys. zł za ha trzeba z kolei zapłacić za działkę o powierzchni 5,48 ha znajdującej się w miejscowości Redzyńskie , gmina Latowicz w woj. mazowieckim. Jest ona uprawiana i według wypisu z rejestru gruntów ok. 6 tys. m2 to III klasa , 10 letni las zajmuje 1,114 ha , reszta ziemi to IV klasa .

Z kolei za działkę o powierzchni 4.6 ha w miejscowości Adamów w powiecie kutnowskim sprzedający żąda 210 tys. zł co daje cenę 45 tys. zł/ ha. Ziemia należy do 3 i 4 klasy bonitacyjnej co na tle sporej części ofert czyni ją dosyć atrakcyjną.

Spoglądając na średnie ceny z GUS dla obydwu województw zasadniczo pokrywają się one z tym co jest prezentowane w ogłoszeniach bo dla województwa łódzkiego wynoszą niecałe 44 tys. zł za ha a dla mazowieckiego nieco ponad 47 tys. zł. Niestety dużą część ogłoszeń stanowią oferty z działkami rolnymi, które kupujący chcą sprzedawać jako działki z możliwością zabudowy siedliskowej lub inwestycyjne za ceny znacznie przekraczające 100 a nawet 200 tys. zł za ha, co dosyć mocno utrudnia proces szukania typowej ziemi rolnej na której chcemy coś uprawiać a nie budować.