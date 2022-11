Ceny zbóż w poniedziałek wystrzeliły. Rzepak zdrożał na Matif o ponad 40 EUR/t

Już na otwarciu poniedziałkowej sesji na paryskim Matifie widać było, że będzie to udany dzień dla notowań zbóż i rzepaku. Poniedziałek był szczególnie udany dla tego ostatniego, bowiem jego cena wzrosła o 40,25 EUR/t do 676,75 EUR/t.

Powód jest jasny – zawieszenie przez Rosję umowy zbożowej. Mimo to statki załadowane ziarnem wciąż opuszczają ukraińskie porty, jednak obawy o dalsze działanie korytarza zbożowego bardzo mocno napędziły wzrosty cen. Pewne jest natomiast, że na rynku zbóż trudno się w najbliższym czasie spodziewać stabilności; pokazują to chociażby informacje z giełdy w Chicago, gdzie dziś (we wtorek) cena pszenicy spada. Czyżby pszenica była wczoraj przeszacowana? To się okaże. Prezydent Putin podkreślił, że umowa została zawieszona, nie zaś zerwana, co stwarza ogromne pole do spekulacji.

Pszenicy zdrożała na zamknięciu poniedziałkowej sesji o 14,75 EUR/t i zakończyła ją z ceną 352,25 EUR/t. W górę poszła także cena kukurydzy – o 10,25 EUR/t do 347,25 EUR/t.