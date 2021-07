Ceny zbóż w Polsce na ogół o wiele niższe niż w Niemczech

Mogłoby się wydawać, że skoro działamy na wspólnym rynku, a ceny surowców najbardziej zależne są od sytuacji globalnej, to różnice w cenach dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej nie powinny być znaczące. Tymczasem jest zupełnie inaczej, co widać chociażby na przykładzie cen pszenicy.

Jeżeli pochylić się nad danymi Komisji Europejskiej dotyczącymi średnich cen pszenicy z przełomu czerwca i lipca, widać to doskonale. Podczas gdy w analizowanym tygodniu od 28 czerwca do 04 lipca za pszenicę paszową płacono u naszych sąsiadów w przeliczeniu 1066 zł/t, w Polsce cena ta osiągała 950 zł/t, a więc aż o 116 zł/t mniej. We wspomnianym okresie pszenica paszowa była najtańsza w Rumunii, tam bowiem płacono zaledwie 795 zł/t.

Nieco mniejsza różnica pomiędzy cenami w Polsce i w Niemczech dotyczyła pszenicy konsumpcyjnej. Podczas gdy u naszych sąsiadów płacono, podobnie jak w przypadku pszenicy paszowej, 1066 zł/t, w Polsce można było otrzymać 989 zł/t.

Droższy w Polsce był jęczmień paszowy, za który płacono średnio 876 zł/t, a więc o 33 zł/t więcej niż w Niemczech.