Ceny zbóż w odwrocie. Zmiana strategii inwestorów

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to najlepszy tydzień w kontekście cen zbóż i oleistych. Wczoraj ceny znów spadły; na Matifie pszenica staniała o 5,25 EUR/t do 231,25 EUR/t, zaś w Chicago procentowo wzrost był dwukrotnie większy i wyniósł 30,25 ct/bu, co dało 655,75 ct/bu (221 EUR/t).

Odwrócenie trendu w pogodzie na ważnych obszarach upraw w USA, poprawa pogody w Europie, podaż taniego ziarna z regionu Morza Czarnego oraz spadające notowania kukurydzy i oleistych ciążą na cenach pszenicy.

W tym roku obszar obsiany pszenicą w Kanadzie jest o 6,7% większy niż w zeszłym roku i największy od 22 lat. Wynosi 10,9 mln hektarów, jednak deficyt opadów może skutecznie uszczuplić kanadyjskie zbiory.

Warto też zwrócić uwagę na nastroje wśród inwestorów; na Matifie po raz pierwszy od ponad pół roku zajęli oni więcej długich pozycji (na wzrost kursów) niż krótkich.

Cena kukurydzy na Matif spadła o 5 EUR/t do 234 EUR/t. To poziom najniższy od 3 tygodni. Jeszcze gorzej było za oceanem; w Chicago spadek wyniósł aż 31,5 ct/bu (590 ct/bu, 213 EUR/t). Co prawda na głównym obszarze upraw w USA wystąpiły ostatnio opady, jednak szkody wyrządzone przez ich deficyt odbiją się na plonach. Jutro pojawią się dane dotyczące całkowitego areału kukurydzy w USA.

Cena rzepaku spadła o 4 EUR/t do 430,25 EUR/t, zaś cena soi na CBoT o 41,75 ct/bu do 1451 ct/bu (503 EUR/t). Kanadyjscy farmerzy obsiali canolą 8,9 mln ha, to o 3,2% więcej r/r i więcej aniżeli oczekiwali analitycy.

Źródło: Kaack