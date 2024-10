Ceny zbóż w kraju wyraźnie w górę: Ceny zbóż 04.10.2024

Koniec tygodnia przynosi wreszcie wyraźniejszy ruch w cennikach skupowych, które są reakcją na to co dzieje się na giełdach światowych m.in. w obliczu niepewności na Bliskim Wschodzie. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 04.10.2024 r.?

Zobacz także: Ministerstwo Rolnictwa podało stawki dopłat bezpośrednich za 2024 rok

Ceny pszenicy przekraczające 230 euro/t i rzepaku powyżej 480 euro/t wreszcie przekładają się na krajowe cenniki, gdzie pszenica i rzepak drożeją o 20-30 zł na tonie. W przypadku pozostałych gatunków podwyżki są mniejsze, ale również widoczne.

Czynników sprzyjających wzrostom cen jest kilka, o czym można przeczytać m.in. tutaj: Rzepak przebił barierę 480 EUR/t. Rosja ograniczy eksport pszenicy?

Otwartym pytaniem pozostaje, czy oferowane obecnie ceny będą w stanie skłonić większą liczbę rolników do sprzedaży, bo przynajmniej na razie, jak mówią skupujący, zapytań jest więcej, ale jeszcze nie przekłada się to do końca na sfinalizowane transakcje.

Ceny na dzień 04.10.2024 r.: