Ceny zbóż w kraju: wojna i słabnący złoty windują cenę pszenicy nawet do 1700 zł/t

Sytuacja cenowa na krajowym rynku jest bardzo dynamiczna. Karuzela cenowa zaczyna kręcić się coraz szybciej i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie się zatrzyma. Obecnie, w piątek 04 marca, mamy do czynienia ze znaczna zwyżką cen zbóż. Powodem takiej sytuacji z jednej strony jest konflikt zbrojny na Ukrainie, a drugiej kotwiczące statki na Redzie, które właśnie przypłynęły po ziarno. Zdaniem ekspertów duży wpływ na kształtowanie się cen zbóż ma obecnie również słabnący kurs złotego.

– Aktualnie kupowana jest pszenica konsumpcyjna do portów w cenie maksymalnej 1650-1700 zł/t. Za kukurydzę można otrzymać w Gdańsku/Gdyni maksymalnie 1470-1500 zł/t. Cena rzepaku w zakładach tłuszczowych dotarła do poziomu 4000 zł/t – informuje Renata Barczyk, ekspert z Internetowej Giełdy Rolnej (e- WGT).

Wysokie ceny oferowane w portach za zboża spowodowały kolejki w portach. Chcesz sprzedać zboże w dobrej cenie – musisz trochę postać.

Nadal na rynku jest duże zainteresowanie zbożami paszowymi. Jak podaje e-WGT cena pszenicy paszowej w gospodarstwie to max 1450 zł/t, pszenżyta 1320 zł/t, żyta paszowego -1180 zł/t, (żyto konsumpcyjne 1280 zł/t). Za jęczmień paszowy można otrzymać do 1280 zł/t (konsumpcja 1380 zł/t). Za śrutę sojowa trzeba zapłacić od 2660 do 2700 zł/t, a za rzepakową od 2100 – 2150 zł/t.

Podmioty skupowe w centrum Polski obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują od 1230 do 1680 zł/t. ceny żyta konsumpcyjnego oscylują wokół 900 – 1300 zł/t, jęczmienia browarnego od 950 do 1520 zł/t, a owsa konsumpcyjnego od 750 – 1040 zł/t.

Rzepak sprzedaje się w cenie od 3000 zł/t, a ceny kukurydzy poszybowały w górę i obecnie za jej tonę można otrzymać od 1000 do 1400 złotych.