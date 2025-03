Ceny zbóż w kraju w dół, a najmocniej traci rzepak: Ceny zbóż 11.03.2025

Kolejny tydzień na krajowym rynku zbóż rozpoczynamy od spadków cen, choć nie są one już tak dotkliwe jak w ubiegłym tygodniu. Niemniej jednak spadki rzędu 20-30 zł na tonie w przypadku zbóż stały się normą, a ceny rzepaku tracą jeszcze mocniej. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 11.03.2025 r.?

reklama

reklama

Dalsze spadki cen jakie notujemy na początku bieżącego tygodnia nie zachęcają rolników do sprzedaży i ruch w punktach skupu dalej słabnie, a nic nie wskazuje obecnie na to aby ta tendencja spadkowa mogła ulec zmianie.

Największe zapasy zbóż u dużych producentów

Na tym etapie sezonu, jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa, więcej zbóż jest w posiadaniu dużych gospodarstw, które posiadają profesjonalną powierzchnię przechowalniczą i mogą sobie tym samym pozwolić na spokojne oczekiwanie na odpowiednie dla nich ceny. Z kolei mniejsi rolnicy już na dobre zajęci są pracami polowymi, a u tych, którzy posiadają jeszcze zboża, sprzedaż zeszła w tym momencie na dalszy plan, co doskonale obrazuje bardzo niski ruch w punktach skupu.

reklama

reklama

Rzepak liderem spadków

Najgorzej w ostatnich dniach radzi sobie niewątpliwie rzepak, którego ceny na paryskiej giełdzie Matif spadły już poniżej 500 euro/t, na co ogromny wpływ miały mocno spadające ceny w Kanadzie. To z kolei jest konsekwencją zapowiedzi wprowadzenia przez Chiny 100-proc. ceł m.in. właśnie na kanadyjski rzepak, który tym samym może trafić w większej ilości do Europy i destabilizować ceny na naszym rynku.

reklama

Ceny na dzień 11.03.2025 r.:

Ceny (ceny z poprzedniego notowania) zł/t Pszenica konsumpcyjna 800-990 (820-1000) Pszenica paszowa 730-870 (750-890) Jęczmień konsumpcyjny 670-890 (670-890) Jęczmień paszowy 670-850 (680-850) Pszenżyto 670-800 (700-810) Żyto konsumpcyjne 630-760 (630-760) Żyto paszowe 540-730 (540-730) Owies 640-770 (640-770) Kukurydza 770-870 (770-880) Rzepak 2000-2180 (2050-2250)

reklama

reklama

reklama