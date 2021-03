Ceny zbóż: w kraju rosną, na rynkach zagranicznych spadają

Na rynku krajowym ceny zbóż nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Tylko w punktach skupowych ruch jest znacznie mniejszy, niż miało to miejsce jeszcze kilka tygodni temu. Wysokie ceny sprawiły, że cześć rolników, którzy nie mają problemów z przechowywaniem zboża w oczekiwaniu na jeszcze wyższy stawki wstrzymała się z jego sprzedażą. Jak ceny zbóż kształtują się w Polsce i na świecie na początku marca?

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 850 do 1060 złotych, czyli o około 25 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast tonę pszenicy paszowej można sprzedać w cenie od 800 do 980 złotych.

Ponadto zakłady zbożowe oferują od 590 do 760 zł/t żyta konsumpcyjnego, od 670 do 100 zł/t jęczmienia browarnego oraz od 500 do 680 zł/t owsa konsumpcyjnego.

W bardzo dobrej cenie nadal utrzymuje się rzepak, za którego tonę producenci rolni mogą otrzymać od 1870 do 2450 złotych za tonę. Powodów do narzekań nie mają też producenci kukurydzy, za której tonę płaca obecnie od 740 do 1010 złotych czyli średnio o około 40 proc. więcej niż przed rokiem

Według Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w pierwszych dniach marca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych odnotowano spadek cen pszenicy. Wyjątkiem były porty Morza Czarnego, gdzie cena tego zboża wzrosła. W USA w notowaniu z 3 marca 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 236 EUR/t, i była o 4% niższa niż przed tygodniem.

– W tym czasie pszenica SRW potaniała o 3%, do 238 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 246 EUR/t, o 1% niższym. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 239 EUR/t i była o 1,5% wyższa niż przed tygodniem – informuje KOWR.