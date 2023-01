Ceny zbóż utknęły na niskich poziomach, a zapasy wystarczą co najmniej do końca lutego. Ceny zbóż 17.01.2023

Druga połowa stycznia nie przynosi poprawy jeśli chodzi o ceny podstawowych zbóż i oleistych. Magazyny kupujących są pełne i sytuacja szybko się nie zmieni.

W rozmowach ze skupującymi cały czas przejawia się wątek zapełnia magazynów i tego, że jak przyznają firmy, zapasów wystarczy przynajmniej do końca lutego. Dodatkowo na światowych giełdach również notowane są wielomiesięczne minima.

Dodatkowo wiele wskazuje na to, iż bieżący sezon 2022/23 zostanie zakończony z bardzo dużymi zapasami ziarna zbóż, w tym głównie pszenicy i kukurydzy, a także rzepaku. Spodziewane słabe tempo eksportu zbóż w pierwszych tygodniach bieżącego roku nie pomaga w rozładowaniu bardzo dużej nadwyżki ziarna w kraju.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1380 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1400 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1480 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1230-1380 zł/t.

Od dłuższego już czasu na stosunkowo niskich poziomach utrzymują się ceny jęczmienia paszowego, który kupowany jest nawet po poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 960 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1250 zł. Nieco więcej kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 1000 zł a maksymalną 1250 zł/t.

Nie zachwycają także ceny żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne, to cena zawiera się w przedziale od 920 do 1150 zł/t, a paszowe od 860 do 1140 zł/t.

Nadal także ceny rzepaku nie rozpieszczają kupujących i pojawiają się oferty kupna nawet poniżej 2400 zł/t, choć trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Średnia cena skupu oscyluje obecnie w okolicach 2500 zł/t, a maksymalnie można uzyskać 2650 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku rozpoczynają się od 1000 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1220 zł/t.