Ceny zbóż stabilnie na niskich poziomach: Ceny zbóż 04.10.2023

W większości skupów panuje obecnie swego rodzaju zastój ze względu na intensywne siewy ozimin, i dlatego trafia do nich stosunkowo mało towaru. Do sprzedaży nie zachęcają również niskie ceny i kto może ten przetrzymuje plony w nadziei na wyższe ceny.

Sytuacja cenowa na krajowym rynku zbóż nie ulega zbyt dużym wahaniom i zmiany cenowe są minimalne lub nie ma ich wcale w stosunku do ubiegłego tygodnia. Jak tłumaczą skupujący obecnie rolnicy zajęci są siewami ozimin i nie są zainteresowani sprzedażą ziarna. Sytuacja ta powinna ulec zmianie bliżej końca miesiąca, gdy najintensywniejszy okres siewów będzie już w większości zakończony.

Jednakże z racji tego, że nasz rynek nie jest samotną wyspą na mapie świata, to jest zależny od rynków światowych a tam ceny są niskie i na ten moment nic nie zapowiada, aby ta sytuacja uległa zmianie. Duża konkurencję stanowi tania rosyjska pszenica, a na ceny bez wątpienia wpłyną też rekordowo wysokie, mimo mniejszego o niemal 1 mln hektarów areału zasiewów, zbiory zbóż na Ukrainie.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1070 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 680 do 810 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 570 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 830 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 580 do 770 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 700 zł/t, a paszowe od 500 do 680 zł/t. Bardzo stabilny pozostaje również rzepak, którego ceny nie ulegają zbyt dużym wahaniom i obecnie można maksymalnie dostać 1920 zł/t, a ceny minimalne znajdują się na poziomie 1730 zł/t.

Niewielkie ruchy cenowe notujemy również w przypadku kukurydzy suchej, gdzie maksymalnie można dostać 820 zł za tonę, a ceny minimalne wynoszą 710 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się natomiast w przedziale od 380 do 490 zł/t.