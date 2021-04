Ceny zbóż spadają. Jak kształtują się obecnie?

Głównym czynnikiem korekty cen zbóż stały się doniesienia o wyższym areale upraw za oceanem; odbiło się to również spadkiem cen na paryskiej giełdzie Matif. Na tej samej giełdzie wzrosły jednocześnie notowania rzepaku.

Obecnie za pszenicę konsumpcyjną w kraju można otrzymać od 930 do 960 zł/t, zaś za paszową od 900 do 930 zł/t. Przenżyto kosztuje średnio 800-830 zł/t, natomiast za jęczmień konsumpcyjny podmioty skupujące płacą od 870 do 880 zł/t. Za jęczmień paszowy można dostać 800-830 zł/t. Ceny żyta konsumpcyjnego wahają się od 730 do 750 zł/t, zaś paszowego od 720 do 740 zł/t (stan na 06.04.2021).

Wyższe ceny pszenicy można uzyskać w portach, jednak spadły one dość mocno; 1 marca za pszenicę konsumpcyjną można było otrzymać 1020-1030 zł, podczas gdy pod koniec miesiąca kosztowała już 960-970 zł/t.

Po świętach na Matifie wzrosły jednak ceny rzepaku i oscylują w granicach 500 eur/t.

Źródło cen: BM Start