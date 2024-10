Ceny zbóż rosną w ślad za Matifem, ale rolnicy nie chcą sprzedawać: Ceny zbóż 01.10.2024

Na początku nowego miesiąca ceny na krajowym rynku nieznacznie rosną, ale nie są to wartości, które przekonałyby rolników posiadających zboża czy rzepak do sprzedaży większych partii towaru. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 01.10.2024 r.?

Zaczynający się właśnie październik przynosi nieznaczne podwyżki praktycznie wszystkich gatunków zbóż. Jednakże podwyżki na poziomie 10-20 zł/t nie są w stanie przekonać rolników do sprzedaży większych ilości ziarna i podaż cały czas pozostaje mocno uszczuplona, a skupujący mają problemy z pozyskaniem jednorazowo dużych partii towaru.

Tym, co ratuje nieco sytuację, jest spływająca do skupów kukurydza, której zbiory są mocno zaawansowane. Pocieszającym jest także fakt, że ziarno jest stosunkowo suche ze względu na przebieg pogody, a to pozwala na uzyskiwanie stawek z górnych widełek cenowych.

Ceny na dzień 01.10.2024 r.: