Ceny zbóż rosną, rzepaku wyraźnie spadają: Ceny zbóż 17.09.2024

Początek nowego przynosi niewielkie zwyżki cen większości gatunków zbóż, ale dosyć wyraźnie spadają ceny rzepaku. Zwyżki widać w cennikach, ale czy to wystarczy, aby rolnicy chętniej sprzedawali posiadane zboża? Ja zatem wyglądają ceny zbóż na 17.09.2024 r.?

Handel w dalszym ciągu pozostaje mocno ograniczony i skupujący, aby go nieco ożywić, nieznacznie podnoszą cenniki. Jednakże zwyżki nie są przesadnie duże, bo oscylują z reguły w okolicach 10-20 zł, co może raczej nie przekonać zbyt mocno rolników do sprzedaży. Niemniej jednak jest to jakieś działanie na plus.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynku rzepaku, gdzie od ubiegłego piątku cena spadła nawet o 70 zł na tonie, co jest pokłosiem bardzo mocnych spadków pod koniec tygodnia na paryskim Matifie, będącym wyznacznikiem dla krajowych cen.

Ceny na dzień 17.09.2024 r.: