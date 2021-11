Ceny zbóż: pszenica mocno w górę, kukurydza w dół

Cena pszenicy znów rośnie. Na giełdzie w Paryżu wzrosła ona w poniedziałek o 8 EUR/t do 291,25 EUR/t, co daje wzrost w stosunku do piątkowego zamknięcia o 2,82 proc. Tym razem presję na wzrost ceny europejskiej pszenicy wywołały zakupy państw arabskich.

– Kontrakty terminowe na pszenicę wzrosły po ok. 3 proc. w Paryżu i w Chicago pod wpływem silnego popytu eksportowego. Arabia Saudyjska kupiła na przetargu 1,268 mln ton europejskiej pszenicy (dwa razy więcej niż oczekiwano), a Egipt kupił 180 tys. ton tego zboża. Notowania w Paryżu osiągnęły najwyższy poziom od 2008 roku, a za chwilę mogą to już być historyczne maksima. W Chicago pszenica SRW jest najdroższa od 2012 roku – informuje Andrzej Bąk z serwisu e-WGT.

W poniedziałek rosła również cena rzepaku. Za tonę ziarna na zamknięciu sesji trzeba było zapłacić już 689,25 EUR/t, czyli o 11 EUR/t więcej niż w piątek.

Spada natomiast cena kukurydzy. Jej tona staniała aż o 14,5 EUR/t w porównaniu do piątkowego notowania, osiągając cenę 225 EUR/t, co daje spadek o 6,05 proc.