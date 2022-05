Ceny zbóż pod koniec maja: Pszenica droga, kontrakty na nowe zbiory rzepaku w dół

Na krajowym rynku zbóż od dłuższego czasu niewiele się dzieje. Ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie, ale nie dochodzi do zbyt wielu transakcji choć jeszcze w magazynach jest sporo zboża.

Jak dowiedzieliśmy się rolnicy nie tylko wstrzymują się ze sprzedażą zboża ale również z podpisywaniem umów na nowe ziarno. Co będzie j dalej – tego jak to w staropolskim powiedzeniu nawet najstarsi górale nie widzą. Wszystko może się jeszcze zdarzyć – konflikt na wschodzie Europy nadal trwa, co niezbyt dobrze przekłada się na nasza gospodarkę.

Obecnie nadal najwyższe notowania osiąga rzepak, za którego tonę trzeba zapłacić od 3800 do 4620 złotych, chociaż ziarna ze starych zbiorów jest już niewiele. Mocno staniały kontrakty na nowe zbiory; jeszcze tydzień temu osiągały cenę niemal 4000 zł/t, teraz najwyżej 3800 zł/t. W dobrej cenie utrzymuje się pszenica zarówno ta konsumpcyjna (od 1550 do 1740 zł/t) jak i paszowa (od 1400 do 1640 zł/t).Żyto konsumpcyjne ,”chodzi” w cenie od 1050 do 1440 złotych za tonę, jęczmień browarny od 1250 do 1780 złotych za tonę , a owies konsumpcyjny można sprzedać w cenie od 950 do 1360 zł/t.

Nadal utrzymują się też wysokie ceny kukurydzy, za której tonę trzeba obecnie zapłacić od 1200 do 1460 złotych.